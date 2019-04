La Resaca El Granada juega sin mecha en la delantera Antonio Puertas se levanta la camiseta tras el pitido final de un partido que frustró al Granada y le dio ánimo al Sporting. / A. GARCÍA La preocupante crisis ante el gol de sus puntas supone un problema para un equipo que lo intentó de mil maneras para remontar en Gijón RAFAEL LAMELAS GIJÓN Domingo, 14 abril 2019, 03:42

1. Hay una falta de confianza galopante en la delantera del Granada ante el gol, sobre todo en su frente, que personifica Adrián Ramos, la eterna gran esperanza en ataque del proyecto del presidente John Jiang. Apenas suma cuatro dianas y en Gijón, pese a un trabajo ingente de desgaste, apoyo a los compañeros y ayuda defensiva en repliegues y acciones a balón parado, volvió a demostrar que se diluye en el remate. No tuvo grandes ocasiones pero sí alguna oportunidad de golpeo que se marchó al limbo por concluir con suma flojera. Hasta se cae con frecuencia en las ejecuciones. A veces, solo.

2. Pese a su aparente vigor y que anda con mejor ritmo que frente a Numancia y Málaga, le cuesta mantener la estabilidad cuando le cuerpean los zagueros en la zona de riesgo. Padece, además, un terrible déficit de confianza, con trazas de estar algo ansioso por su larga sequía, pese a su dilatada experiencia.

3. Desde aquella 'cuchara' contra el Oviedo a finales de diciembre, en una demostración tremenda de potencia y clase en la parte final del encuentro, no ha sido capaz de perforar ninguna red. Su alternativa, Rodri, lleva un periodo mayor incluso sin celebraciones propias, desde Las Palmas, secos ambos durante todo 2019. Puertas, irrumpiendo de atrás, ha ejercido de estilete últimamente, apareciendo en los espacios libres que le dejan, pero en tierras asturianas se topó con una noche atenta de Mariño en la portería. La complicación de encarar a una defensa pertrechada tras adelantarse a los pocos segundos hizo el resto.

4. El misterio económico envolvió la llegada de Ramos en aquel último mercado de invierno en Primera división, en una operación a tres bandas en la que aparentemente intervino el Chongqing Lifan, el equipo chino del propietario de los rojiblancos, abonando una contraprestación al Borussia Dortmund. Se llegó a hablar de 12 millones de euros de traspaso, nunca confirmados oficialmente, aunque jamás llegó a jugar en el país del mandatario. De hecho, en el registro de LaLiga figuró como cedido por el conjunto alemán hasta este mismo verano, cuando se le inscribió como traspasado al propio Granada, sin pagar nada a cambio.

5. Si ocultismo hubo en el propio movimiento del colombiano, más complicado resulta esclarecer el 'engorde' salarial que se lleva por militar en el cuadro nazarí. En su momento, según fuentes internas, el equipo asumía sólo un sueldo menor al medio 'kilo', en la frontera de otros delanteros con reputación en la categoría de plata.

6. Ramos volvió a ser el elemento más adelantado de la vanguardia de un conjunto con personalidad y estilo que por momentos bordó su fútbol en El Molinón, pero que peleó contra un marcador desfavorable al poco de arrancar y reincidió en su galimatías ante la finalización. El contraste se agravó en la comparativa con Uros Djurdjevic, el punta serbio del Sporting, que metió un tanto y fue un verdadero incordio durante toda la cita, una suerte de Diego Costa de origen balcánico.

7. Los gijoneses pagaron 2,5 millones más variables por su pase al Olimpiacos este verano. Un chico joven, recién cumplidos los 25 años, pero con un carrera errante, entre su país, Holanda e Italia, antes de acabar en Grecia. Le costó adaptarse a España también, pero ha terminado por romper a jugar. Apenas anotó un par de muescas en 2018, una de ellas en Copa del Rey. Destapó el tarro sobre todo con el nuevo año y ya suma diez dianas. Retador, apuesta por llegar a 20 en lo que le queda de campeonato y ante un hipotético 'play off' de ascenso. Está en vena. Tiene el arco en la mirada.

8. El Granada conservó un estilo digno y competitivo, aunque sus carencias en la delantera se agravan en el tiempo en un momento fundamental para la competición, con todos apretando en pos de sus objetivos. No hay muchas más soluciones que la insistencia en lo que ha funcionado tan bien durante el ejercicio, con el pesar de que los arietes no han encontrado la senda más optimista. Las alternativas más o menos enrevesadas, como ubicar a Puertas de falso 'nueve', no aparecen por ahora en el patrón de Diego Martínez.

9. En duelos tan cerrados, la aparición de algún integrante con desparpajo puede variar las tornas, pero ni Vadillo ni Pozo terminan de enchufarse como hace unos meses. El gaditano percutió bastante y buscó asociarse con sus compañeros, pero no logró disparar con acierto en ningún momento. Lo del sevillano preocupa más. Aunque Diego Martínez le dejó poco lapso para explayarse, se complicó en la mayoría de decisiones. La recuperación de ambos futbolistas, capaces de ganar un partido por sí solos con su talento natural para el regate, es aun más prioritario que lo de Ramos, de cuyo esfuerzo al menos se suele beneficiar el resto. No hay un mercado a la vista para buscar remedios ni el filial suministra soluciones tampoco, imbuido en su pelea por la salvación.

10. El ascenso del primer equipo, una ilusión y no una obligación pese a esta trayectoria sin muchas tachas, pasa por la fidelidad a un estilo y por el mejor momento de confianza posible de los jugadores llamados a establecer diferencias. Con ellos, la lucha será más accesible y el debate sobre Ramos se desvanecerá o, por lo menos, quedará soslayado si los resultados cambian. Hoy el equipo sabrá si sigue en ascenso directo, pero la pelea continúa. La próxima, en Lugo.