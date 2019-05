Héroes del ascenso: Geijo «En Granada había mucha hambre de fútbol, lo notamos desde el primer día» Álex Geijo, en una imagen de reciente, de vacaciones. / A. G. El delantero del equipo de Fabri, autor de 24 goles, admira la «buena organización» de los de Diego Martínez y los ve «no tan verticales» JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 29 mayo 2019, 02:03

La carrera profesional que seguiría Álex Geijo, el gran goleador del Granada de Fabri que ascendió a Primera, le ha impedido por ahora regresar a una ciudad que conserva embalsamada en recuerdos de oro. El espigado delantero hispano-suizo, hasta entonces de dudosa relación con el gol, rompió a marcar en aquel equipo junto a compañeros de correrías como Orellana, Abel Gómez, Siqueira y, sobre todo, Dani Benítez. «Conservo vídeos de aquella temporada y les sigo echando un vistazo, o veo algún partido de entonces. Fue increíble. Teníamos un buen equipo, pero formado por muchos jugadores que hicieron su carrera gracias a lo que se hizo en Granada», recuerda Álex Geijo, quien reseña la dureza de aquella Segunda con equipos como el Betis, el Rayo o el Celta.

Geijo descansa en Jerez desde marzo, después de rescindir su contrato con el Venezia de la Serie B, donde jugó las dos últimas temporadas y media logrando doce goles que permitieron el ascenso desde la tercera categoría del fútbol italiano en su primer año. «Me encuentro bien para jugar pero esperaré al mercado y a ver qué me motiva. Ya no es como cuando tienes veinte años, que lo buscas y te mueves. Ya veremos», sopesa entre dudas el delantero a sus 37 años, quien tras dejar Granada pasó por Watford, Mallorca, Udinese y Brescia, donde volvió a superar la decena de goles.

Ha seguido al Granada en la distancia y lo ve en Primera. «Desde fuera, con más tranquilidad, se ve así. Se tendría que dar mal, muy mal», observa Álex Geijo. «Me habría gustado venir al partido del Cádiz pero no pude, y mira que me llamó 'Abelito' (Gómez). Fue el partido del miedo, por momentos parecía que los dos equipos peleaban por no descender más que por ascender. Es normal cuando el objetivo se ve tan cerca, suele pasar», analiza el hispano-suizo.

El pequeño asco del empate le trae a la memoria la eliminatoria final ante el Elche, cuando Abel Gómez falló un penalti en dos ocasiones en la ida en Los Cármenes. «Nos quedamos hundidos en el vestuario, dábamos el ascenso por perdido. Sin embargo, luego empieza el partido en Elche y el panorama cambia por completo en diez minutos. El vestuario tiene que mantener la frialdad. Lo que muchas veces parece hecho no lo está y lo que parece malo puede ser bueno al final. Ellos lo tienen en su mano. Todo el mundo habría firmado esta situación al principio de la temporada», remarca.

Álex Geijo reconoce que tanto su Granada como el actual comparten un rasgo común. «Nosotros también éramos bastante organizados, aunque igual un poco más verticales y contragolpeadores», atiende. «Recuerdo que en Granada había mucha hambre de fútbol, lo notamos desde el primer día. También me quedo con momentos como el gol de Ighalo e incluso el penalti de Roberto. Nunca había estado tan nervioso. Era pura emoción, tenía el corazón a mil», describe.

Geijo se despide recordando cuánto se emocionó aquel curso. «Iba por la ciudad y me sentía a gusto con todo el mundo sin conocer a nadie. Se respiraba alegría», afirma. «Mantengo relación con muchos y sobre todo con Carlos Calvo y Abel, en Jerez nos vemos a menudo. Algún día nos sentaremos todos juntos como veteranos en torno a una cerveza. Recordaremos los partidos importantes, lo que hizo cada uno. Fue como que ganamos la batalla juntos».