Fútbol El Granada femenino vive un momento dulce Las jugadoras del Granada femenino celebran un gol ante el Extremadura, conseguido en el Estadio de la Juventud. / A. AGUILAR Afronta la jornada décima como líder y se enfrenta al Málaga B tras el regreso de Oviedo y Coronel, que han clasificado para el Mundial a Argentina OLEA GRANADA Domingo, 25 noviembre 2018, 01:07

El Granada femenino vive su momento más dulce. Afronta la jornada décima nuevamente como líder, siendo el encargado de cerrarla en su visita al filial blanquiazul. Las rojiblancas se enfrentarán al Málaga B a las 13:15 horas en el Campo Municipal Roma Luz, en el Puerto Malagueño.

Las costasoleñas, recién ascendidas después de que su primer equipo consiguiera la pasada temporada subir a la Liga Iberdrola, están siendo una de las grandes sorpresas del grupo, ya que están en la cuarta posición a tan solo cuatro puntos del líder, habiendo sufrido dos derrotas: en la segunda jornada frente al Extremadura y en la cuarta frente al Cáceres. Destaca sobre todo, la victoria ante el Córdoba o ante el filial del Sporting de Huelva. En este último caso, a domicilio.

Se presenta como un choque interesante y una buena prueba para las nazaríes, que vuelven a poder contar con sus jugadoras argentinas. Oviedo y Coronel regresan a una convocatoria tras haber conseguido con la selección argentina –de forma brillante–, el pasaporte definitivo para el Mundial de fútbol femenino que se celebrará en Francia.

El Granada, pese a llevar peores números que en las dos temporadas anteriores, es un líder sólido. La competición este año está más reñida ya que no existe un rival incontestable, como ha sucedido en temporadas anteriores con Real Betis, Sevilla y Málaga. Las rojiblancas, que han cosechado dos empates, uno en la jornada inaugural frente al Santa Teresa, actual segundo clasificado, y otro ante el nuevo Córdoba, tercero, intentarán mantener el liderato en el último de los choques complicados de la primera vuelta, a priori.

Las rojiblancas se presentan como un equipo más hecho, con jugadoras de mayor experiencia y una tarjeta goleadora mucho más positiva que las malagueñas, por lo que llegan con toda la presión de saber que no pueden fallar otra vez, en una jornada en la que los rivales directos, Santa Teresa y Córdoba, tienen enfrentamientos con equipos de la parte baja de la tabla.

El Granada debe ser este año el equipo que juegue fase de ascenso. Al menos, que llegue a jugarla. Durante las últimas cuatro temporadas las rojiblancas se han quedado con la miel en los labios, segundas en la tabla, y sin opciones de poder disputar el tan ansiado 'play off'.

Vivero de internacionales

Aunque el objetivo del ascenso no se consiguió, es importante destacar que ha sido un importante vivero de futbolistas de élite. En sus filas cuenta con las Pérez, Laura y Alba. Laura se proclamó campeona de Europa sub 19 en el verano de 2017 y se quedó apeada del mundial sub 20 como última descartada. Tras haber pasado una temporada en blanco con la selección, Alba Pérez, subcampeona de Europa sub 17 también en 2017, volvió a ser convocada por la sub 19 para la disputa del Torneo Exentos de la UEFA y actualmente tiene muchas opciones de seguir contando para el seleccionador Pedro López de cara al próximo Europeo. En breve comenzarán las convocatorias.

En cuanto a las extranjeras con las que cuenta el equipo nazarí, destacan dos de sus argentinas –cuenta con tres–: Coronel, centrocampista de gran veteranía (37 años); y con la punta Yael Oviedo. Ambas están siendo indispensables en el juego nazarí. Oviedo es la máxima goleadora del equipo y, sin lugar a dudas, una de sus grandes bazas. Esta es su tercera temporada como rojiblanca, habiendo crecido mucho en las filas del equipo granadino.

Ambas se han convertido en habituales en su selección y saborean la felicidad de haber conseguido la clasificación para el Mundial 2019, tras haber conseguido, en la repesca, imponerse por un claro 6-2 en el cómputo global ante Panamá: 5 a 1 en el partido de ida, y 1-1 en el de vuelta. Argentina volverá a un Mundial después de haber estado dos años sin tan siquiera haber organizado a su selección. En ella también está Cometti, la que fuera brillante central del Granada en la temporada 2015-2016.

En estos momentos, María Valenzuela, la jovencísima churrianera, está con la selección española sub 17 en Uruguay, disputando el Mundial. España tiene ahora mismo a Cata Coll como portera principal, está realizando un papel espectacular. Ayer se clasificaron por penaltis para semifinales y Coll paró dos a las norcoreanas, tras quedar 1-1.

María es la tercera portera de la 'Rojita', y lo es sólo por edad. Para sus compañeras, esta será su última convocatoria, mientras que María, que justo mañana cumple 16, tiene aún un año más por delante. Tiene una proyección envidiable. Su envergadura, buen juego de pies y potencia de saque, unidos a una buena actitud, la convierten en algo más que una esperanza.