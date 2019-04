Segunda femenina El Granada femenino se queda fuera del 'play off' de ascenso R. L. P. El Tacuense canario entrará en el bombo finalmente OLEA Lunes, 22 abril 2019, 21:50

La teoría de que independientemente del puesto ocupado por el Tacuense en la liga regular canaria no era determinante puesto que había disputado la final absoluta de las islas y quedado como subcampeón, ha dejado al Granada de Roberto Valverde fuera del 'play off' de ascenso a Primera por quinto año consecutivo. El equipo tinerfeño cuenta con 72 puntos de la liga regular, mientras que el Granada sólo tiene 71.

Duro golpe para unas jugadoras que llevan muchos años ya viendo cómo finalmente se quedan con la miel en los labios. Situación complicada que debe hacer reflexionar a quien competa y que tendría que haber solucionado en su momento.

En el Congreso de Fútbol Femenino del pasado mes de mayo se llegó al acuerdo de que el grupo canario, de la única comunidad autónoma con un puesto asegurado en 'play off', no accediera a la opción de ser mejor segundo. Llegado el momento, los clubes a los que más le interesaba que esto se solventara estaban en otros menesteres y no hicieron lo necesario, no pusieron a trabajar la maquinaria jurídica y ahora se encuentran con esta situación.

Ahora toca comenzar a planificar una nueva temporada, la 19-20, en la que el Granada militará en la nueva categoría que se va a crear, la Primera B, y que al menos traerá nuevos retos para un equipo que ha vuelto a vivir su particular 'día de la marmota'.

