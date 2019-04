Segunda Femenina El Granada femenino se agarra a sus opciones de ascenso P. V. / GCF La decisión de la RFEF acerca de cuál es el mejor segundo del grupo canario puede abrir la puerta del ascenso a las rojiblancos, que despiden este domingo la temporada regular OLEA GRANADA Viernes, 19 abril 2019, 17:45

Se llevan varias temporadas a la espera de que el Granada CF tenga opción de jugar el 'play off' y que regrese a donde le correspondería por proyecto y equipo, la Liga Iberdrola. Este año, tras tres temporadas con un cambio de formato que obligaba a jugar la fase de ascenso sólo a los siete campeones de Liga, se volvía a contar con el mejor segundo. Aquí aparece otra vez el 'tema' canario, ya que los insulares realmente no funcionan cómo un grupo sino como dos, siendo además la única comunidad autónoma que tiene asegurada sí o sí una plaza para disputar la promoción.

Llegado el momento actual, y tras una temporada espectacular en la que el equipo de Valverde no sólo competía con el Santa Teresa, en su grupo (al que no ha ganado), sino que también lo hacía con los canarios y el Oviedo, del grupo 1, la situación es la siguiente. El grupo canario se juega el campeonato de Liga entre Femarguin y Tacuense. El Tacuense, que perdió por 1-5 en la ida, tiene casi seguro ser subcampeón y ha llegado a disputar esta final por renuncia del UD Granadilla B, que es el campeón del grupo de Tenerife. Lo descartó ya que no puede acceder a la máxima categoría por tener a su primer equipo militando ya en Liga Iberdrola.

Esto lleva a la gran pregunta: ¿Quién es el segundo del grupo canario? ¿El subcampeón, el Tacuense que terminó su liga regular con 72 puntos, como segundo del grupo 6 (Tenerife) o, sin embargo, el segundo del grupo canario sería el Granadilla B, al que no se puede tener en cuenta en esta eliminatoria puesto que no puede ascender?

La respuesta a esta pregunta es determinante, ya que si la Federación Española, que aún no se ha pronunciado de forma oficial, considera que el Tacuense no puede ser considerado el segundo canario pese a ser subcampeón, el equipo que disputaría el 'play off' sería el Granada. Parece una opción remota, pero está por esclarecer.

No se puede pedir más emoción hasta el último partido. Las rojiblancas hoy por hoy tienen muchas papeletas para al fin, y después de seis temporadas, volver a disputar la fase final. Todavía se puede seguir soñando con el ascenso de chicos y chicas, firmando así un hito histórico. En pocos días habrá respuesta a este crucial dilema.