Granada CF El Granada, a la espera de Dani Ojeda Dani Ojeda celebra un gol cuando militaba en las filas del Lorca. / LAVERDAD.ES El atacante suma pocos minutos en el Leganés y es deseado por varios equipos de Segunda ANTONIO NAVARRO GRANADA Jueves, 3 enero 2019, 01:05

El extremo canario del Leganés Dani Ojeda tiene opciones de llegar al Granada, uno de los clubes que pretende hacerse con sus servicios en este mercado invernal, pero su aterrizaje -si finalmente se produce- no será inminente. El técnico del equipo pepinero, Mauricio Pellegrino, quiere contar con el futbolista de cara al partido de Copa que el equipo blanquiazul disputará el próximo 9 de enero ante el Real Madrid, la ida de los octavos de final del torneo del KO.

El entrenador argentino es una de las piezas claves en esta operación pues apenas ha contado con el futbolista en la primera vuelta del campeonato (192 minutos son los que ha acumulado en cinco partidos jugados), pero prefiere mantenerlo en la plantilla en los próximos días puesto que el Leganés aún no ha fichado a nadie en el mercado invernal y, en función de la evolución del plantel pepinero, 'El Flaco' podría considerar oportuna la participación de Ojeda en el citado choque ante el Real Madrid e incluso en el partido de vuelta, fijado para el 16 de enero.

Desde IDEAL se ha contactado con el representante del jugador, que afirma que el Granada «es uno de los equipos interesados», pero no el único. «Hay varios clubes punteros de Segunda que quieren al jugador», apunta antes de subrayar que el Leganés está dispuesto a ceder al futbolista para que disponga de más minutos y que «la decisión final la tomará el entrenador», que tendrá voz y voto a la hora de decidir a que equipo sale cedido el atacante, que tiene contrato con el CD Leganés hasta el 2021.

Costa, Doucouré o Wakaso fueron fichajes de invierno que mejoraron al equipo

Cabe recordar que Dani Ojeda es un extremo izquierdo de 24 años que también puede jugar como mediapunta o como delantero. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, se formó en las categorías inferiores del club grancanario y después pasó por el Telde, el Pobla Mafumet y el Lorca FC, equipo con el que marcó siete goles (6 en Liga y 1 en Copa) durante la pasada campaña, que fue la de su debut en Segunda.

Otro de los nombres que baraja el Granada para reforzar el ataque es el de Iván López 'Ivi'. Tal y como ya informó IDEAL el club rojiblanco está pendiente de los movimientos que haga el atacante, que hasta la fecha solo ha jugado tres encuentros de la temporada 2018/19 con su actual equipo: el Real Valladolid. Esta operación, que sería a tres bandas porque el futbolista está prestado por el Levante, se asemeja a la de Dani Ojeda si se tiene en cuenta que el Valladolid también puede contar con el futbolista en la siguiente ronda de la Copa del Rey (que tiene que jugar ante el Getafe los días 9 y 15 de enero) y que los blanquivioletas no andan especialmente sobrados de efectivos en ataque, pudiendo esperar a que finalicen estos partidos para tomar una decisión acerca de la continuidad o no del jugador, que al margen de las no convocatorias por decisión de su actual técnico -Sergio González- también se ha perdido varios encuentros de Liga a causa de una lesión en el obturador externo de su pierna derecha, que le obligó a guardar reposo en las primeras jornadas del campeonato y en las dos últimas debido a que se perdió los duelos del Valladolid ante el Atlético y ante el Athletic por sufrir de nuevo la misma lesión.

El gol del ascenso

La idea del Granada en este mercado invernal es la de incorporar pocos jugadores, realizar fichajes selectos que solucionen carencias, que mejoren el rendimiento colectivo y que no sobrepasen el límite salarial establecido por LaLiga, un requisito que ya afectó al club -como a muchos otros equipos de la división de plata- en la anterior ventana de fichajes, cerrada en la noche del 31 de agosto.

Si se gira la vista atrás se podrá comprobar que una política similar fue la que siguió el Granada de la temporada 2010/11, la del último ascenso a Primera división.

En aquel curso, que el equipo comenzó mal pero en el que logró enderezar el rumbo y acabó el año 2010 en décimo lugar con Fabri en el banquillo, hubo más salidas que entradas durante el mercado invernal.

El Granada fichó a tres futbolistas (Ighalo, Juande y Álex Cruz) y dio salida a seis (Tariq, Bergantiños, Kitoko, Matías Alonso, Barrancos y José Antonio Llamas). De los tres fichajes el que mejor rendimiento ofreció fue el nigeriano Odion Ighalo. Repescado de Udinese tras una breve y poco exitosa experiencia en el Cesena de la serie A italiana, el delantero nigeriano fue el recambio perfecto para el que por entonces era el 'nueve' titular del equipo (Geijo) y terminó jugando 25 partidos, en los que anotó un total de cinco goles. El último de ellos, logrado en el estadio Martínez Valero de Elche tras una asombrosa jugada en el área rival, fue el tanto que le permitió al Granada ascender a Primera tras 35 años de ausencia en la máxima categoría. La importancia de aquel gol, unida a la que también tuvo el que logró el año anterior ante el Alcorcón, hizo que al internacional nigeriano se le conociera como 'La leyenda', siendo uno de los grandes ídolos del granadinismo en los últimos tiempos.

Ighalo, que este año no ha podido evitar el descenso del Changchun Yatai a la Segunda división china pese a haber marcado 21 goles en la Liga del país asiático, fue el refuerzo que más ayudó al equipo a subir de categoría, pero no el único.

El mediocampista Juande Prados, cedido por el Betis en aquella segunda vuelta de la 2010/11, disputó 17 partidos con el Granada de Fabri, siendo el 'tercer medio' del equipo porque habitualmente jugaba de titular cuando Mikel Rico o Abel Gómez no estaban a disposición del entrenador. El buen manejo de balón del futbolista -que ahora juega en el Perth Glory australiano- le permitió competir de tú a tú con Manolo Lucena en esa posición, en la que Óscar Pérez tuvo poco protagonismo y en la que el Granada necesitaba incorporar a un nuevo futbolista para suplir la salida de Álex Bergantiños al Nástic de Tarragona.

Precisamente el equipo tarraconense fue el que vio crecer en Segunda al tercer fichaje del Granada en aquel mercado de invierno: el extremo Álex Cruz. El futbolista canario no consiguió que su carrera despegara ni en el Granada ni en los siguientes equipos por los que pasó. Su etapa como rojiblanco estuvo eclipsada por el buen rendimiento que ofrecieron en bandas tanto Dani Benítez como Juan José Collantes y sus números en el equipo granadino fueron muy discretos: siete partidos (ninguno de ellos en condición de titular) y ningún gol marcado. Tras el ascenso a Primera, Cruz se marchó al Sabadell y en los años posteriores militó en varios equipos de Segunda División B: el UCAM Murcia, el Llagostera, el Burgos, el Real Jaén, el Mensajero, el Ebro y el Club Deportivo Lealtad. Actualmente milita en el Doxa Dramas, equipo de la Segunda división de Grecia.

Horario del filial

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó ayer los horarios de la jornada 19 en el Grupo IV de Segunda B y el partido que deberán jugar el Recreativo Granada y el CD Don Benito ha quedado fijado para que se dispute el próximo lunes 7 de enero a las 15:30 horas.

En cuanto a los precios establecidos para este encuentro, el club rojiblanco informó que serán los habituales en los partidos del filial: todos los abonados del Granada tendrán entrada libre a la Ciudad Deportiva y los no abonados deberán pagar diez euros para ver el choque.