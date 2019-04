La Resaca El Granada encumbra el arte de defender Los jugadores del Granada agradecen a la afición el apoyo brindado durante el partido del sábado. / R. L. P. 16 puertas a cero y sólo 21 goles en contra son el reflejo de su excelente trabajo colectivo atrás RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 8 abril 2019, 00:28

1. Un aguacero arreciaba sobre la ciudad deportiva rojiblanca este viernes, mientras el Granada resolvía su última sesión a puerta cerrada de la semana. Diego Martínez dirigía un ejercicio en un espacio reducido, en el que se insertaban todos sus futbolistas como si fuera un vagón de metro. Se simulaban saques de banda y la reacción a los rechazos posteriores ante los intentos de remate. El sábado, en el partido, quizás a algún aficionado le llamó la atención que fuera el central del Málaga, Luis Hernández, y no los laterales, el que ejecutara esta suerte desde ambos lados. Su potencia de brazos está más que acreditada y la acción parece un córner en sus manos. Los equipos en los que ha militado han sacado petróleo de ello. Los blanquiazules, también. En Los Cármenes, sin embargo, les sirvió de poco porque el sistema de ayudas de los rojiblancos funcionó a la perfección. No es casualidad. Es puro estudio y mucho ensayo.

2. El método que encumbra a los nazaríes está basado en el arte de defender. No es algo sencillo que se consiga por mera acumulación de futbolistas y renunciando al juego. Se logra cuidando todos los detalles: los pequeños, los grandes y los insignificantes. Encajar sólo 21 goles en 33 jornadas es una auténtica barbaridad que explica una parte esencial del éxito de este equipo a lo largo de esta temporada. Son los mismos tantos que ha recibido el Atlético de Madrid en Primera, pero con dos encuentros más disputados –uno de ellos, el del Reus en la segunda vuelta–.

3. Firmar 16 puertas a cero –sin contar la que corresponde a esa fecha fallida ante los tarraconenses– subraya el blindaje de la coraza granadina, que no sólo se concentra en el buen hacer de su portero, Rui Silva, el único rojiblanco que ha sido titular en todos los partidos –el otro era Vadillo hasta esta cita–, sin ser sustituido nunca. Influyen todos los mecanismos atrás, con una última línea a la que retornó su líder, Germán Sánchez, ausente en Soria por sanción.

4. Con el gaditano, a Martínez le salieron de nuevo los colmillos. El veterano acudió a las disputas aéreas con Blanco Leschuk y el onubense barrió por detrás si el balón iba peinado en esa dirección tras el salto de los dos colosos. Los laterales, mientras tanto, sellaron bien los costados, como suelen. Víctor Díaz retornó al flanco tras ejercer de central en Los Pajaritos. Quini pasó de la zona diestra a la zurda, como empezó a hacer en La Rosaleda, el estadio del Málaga, cuando se lesionó Álex Martínez.

5. El cordobés amargó la vida a Iván Alejo, tan desquiciado que su técnico, López Muñiz, prefirió sustituirle al descanso, ya con una amarilla y sumido en todas las broncas. Era impensable la suplencia de Quini aunque Adri Castellano hubiera cumplido en el tramo de competición que ha protegido la zona. Se quedó fuera de la convocatoria, pero luego se le vio tan feliz como al resto en la foto que se hizo el grupo en el vestuario tras ganar.

6. En el otro lado, el capitán Díaz se vio más exigido por la aparición de Javier Ontiveros, el malagueño que estuvo a punto de recalar en el Granada hace dos mercados de invierno. Fede San Emeterio le persiguió y dio auxilio a su compañero para impedir sus peligrosas diagonales con disparo. Se escapó pocas veces.

7. A esa labor de desgaste se sumó Ramón Azeez, un especialista en recuperación para el centro del campo al que Diego Martínez ha otorgado una importancia capital. El partido podía invitar a hacer sangre de un contrario que estaba en inferioridad numérica y en el marcador, pero el nigeriano no se volvió loco y obedeció las órdenes desde el banquillo que invitaban a largas posesiones y atención a los contragolpes enemigos. Respondió a la misión.

8. Hay seguidores a los que esta actitud les pone nerviosos. Ver un marcador corto que no llega a ampliarse. La competición está enseñando que esto no ha ocurrido por mero conformismo, sino porque los nazaríes se saben manejarse en estas estrecheces. Once de sus 16 victorias conquistadas –la 17 es la del Reus– se firmaron por un marcador con diferencia mínima, cinco de ellas por 1-0 y dos por 0-1.

9. Más que una renuncia al ataque, lo que está faltando es una mayor contribución ofensiva de algunos miembros de la vanguardia, en especial los delanteros. Puertas ha sido el que ha encontrado el camino del gol en los compromisos más recientes. Todo le irá bien al conjunto mientras se haga de piedra cuando golpee pronto. Así pasó frente al Zaragoza, con diana de Germán, y el Málaga, las últimas victorias en casa.

10. El Granada lleva metido entre los seis primeros desde la cuarta jornada, veinte de ellas en ascenso directo. 61 puntos ya, los mismos que en todo el ejercicio pasado. La lucha va a ser cruenta arriba, pero no ha habido club más regular que los rojiblancos, que ejercitan todo y, con ello, descosen a los contrarios.