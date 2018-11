Granada CF El Granada dispondrá de 616 entradas para el partido ante el Málaga Afición rojiblanca en un partido disputado en el Nuevo Los Cármenes. / /A.A. Las entradas se venderán exclusivamente a los abonados del club y tendrán un precio de 10 euros R.I. GRANADA Martes, 20 noviembre 2018, 18:14

El Granada CF dispondrá de 616 entradas para el partido en La Rosaleda ante el Málaga CF del próximo 1 de diciembre. 316 (junto a 54 que ha cedido el G19 -370 entradas en total-) serán distribuidas por los diferentes colectivos del club: Grada 1931 (grada de animación), Agrupaciones Granadinistas de Participación (Asociación You'll Never Drink Alone y Asociación 5001) y abonados en general. Tienen un coste de 10€ fruto del acuerdo entre ambos clubes para fijar un precio común para sus abonados en sus enfrenamientos de esta temporada.

Las otras 300 entradas se han cedido a la plataforma de AFEPE y LaLiga, que se adjudican a los miembros de la Federación Oficial de Peñas del Club (G19).

La solicitud de entradas hay que realizarla, a partir de las 16:00h del día 21 de noviembre, al siguiente correo: abonado@granadacf.es. Cada persona podrá adquirir un máximo de cuatro localidades. En la solicitud se deberá indicar nombre completo y DNI de todos los que soliciten una localidad, ya que son nominativas, y señalar la opción de si van o no en bus.

El plazo de solicitud de entradas finaliza el miércoles 28 de noviembre a las 14:00h. Las mismas se venderán por riguroso orden de petición. Las entradas son exclusivamente para abonados, por lo que desde la entidad rojiblanca subrayan que «hay que acreditar tal condición y que no se admiten acompañantes que no sean abonados del Granada CF. No se admitirán correos electrónicos llegados antes de la hora fijada, ni con datos incompletos o con solicitud de entradas sin ser abonado».