Fichajes Granada CF El Granada, un destino «muy interesante» para el agente de Kangin Lee Kangin Lee con su selección. / IDEAL Confiesa que el club preguntó por el jugador coreano, aunque el futuro del futbolista dependerá del Valencia CHEMA RUIZ ESPAÑA GRANADA Jueves, 25 julio 2019, 01:05

La opción de incorporar a Kangin Lee continúa viva en el Granada. La situación del futbolista coreano, de 18 años, no ha variado desde el comienzo de la pretemporada, consciente de que es el Valencia el que deberá decidir cuál es su futuro, y, a pesar de que cuenta con muchos pretendientes, el jugador considera la ciudad de la Alhambra «un sitio muy interesante», tal y como ha indicado su propio representante a IDEAL.

Este ha confirmado que la entidad nazarí preguntó por el futbolista por medio de Fran Sánchez, con quien mantiene muy buena relación, si bien asegura que hablan de muchos jugadores y que desconoce si se ha producido un contacto entre clubes. «Es muy profesional», considera sobre el gerente deportivo rojiblanco, para añadir más tarde que «ojalá pudiera ir, si todo fuera bien».

En cualquier caso, insiste en que la situación no ha avanzado y que tampoco trabajará en buscar un destino «hasta que se tome una decisión con él». «Si se queda en el Valencia, es porque tiene un rol importante. Si no, vamos a buscar una salida porque no puede estar parado ni jugar más en el filial», explica de forma contundente.