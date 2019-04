Granada CF El Granada no despeja la incógnita de Ángel Montoro Montoro pugna un balón con San Emeterio. / GCF |P. Villoslada El equipo se ha ejercitado este jueves a puerta cerrada FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 4 abril 2019, 16:16

Sesión de entrenamiento a puerta cerrada y, por tanto, la participación de Montoro sigue en el aire. El mediocentro valenciano, que ayer se entrenó a buen ritmo pero al margen aún del resto del grupo, figura este jueves como baja médica por su esguince de tobillo derecho con edema óseo. El jugador ya ha hecho en otras ocasiones grandes esfuerzos físicos para llegar 'in extremis' a partidos importantes. Esto, unido a su participación en solitario en los últimos dos entrenamientos, dejan la puerta abierta a su disponibilidad para el encuentro ante el Málaga. Si bien, el cuerpo técnico mantendrá la duda hasta el mismo sábado.

Junto a él, en ese parte médico, están Álex Martínez y Fran Rico. Al segundo no se le espera aún compitiendo, mientras que el sevillano podría entrar en las convocatorias de las próximas semanas. No aparecen ya como lesionados ni Quini, ni San Emeterio, ni Adrián Ramos y tampoco Carlos Neva. Estos cuatro jugadores comenzaron la semana con molestias pero se han ido reincorporando a los entrenamientos con el paso de los días y Diego Martínez podría contar con ellos si no hay ningún contratiempo en el último entrenamiento, que se desarrollará mañana sobre el tapete de Los Cármenes y a puerta cerrada de nuevo.