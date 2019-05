Granada CF El Granada contará con 460 entradas para su visita al campo del Albacete Balompié Aficionados granadinistas desplazados a Almería. / /F.R. 246 serán para los diferentes colectivos rojiblancos y las 214 restantes para el público en general R.I. GRANADA Miércoles, 8 mayo 2019, 19:47

El Granada CF contará con 460 entradas para el encuentro ante el Albacete Balompié del próximo lunes 20 de mayo a las 21:00h.

La distribución de las mismas según el artículo 32, apartado 5, del Reglamento Interno del Abonado y Público en General y el artículo 11.4 de la Normativa Reguladora de Asociaciones y Peñas queda de la siguiente manera: 246 entradas para los diferentes colectivos (Asociación G19 Peñas, Grada 1931 y Agrupaciones Granadinistas de Participación que conforman la Asociación You'll Never Drink Alone y la Asociación 5001) y 160 entradas sueltas y 54 en bus (total 214 entradas) para abonados en general, no pertenecientes a los citados colectivos.

Las localidades tienen un coste de 15 € fruto del acuerdo entre ambos clubes para fijar un precio común para sus abonados en sus enfrentamientos de esta temporada. Para aquellos que adquieran su viaje en bus, el precio total (entrada+bus) es de 40 €, gracias a la colaboración con la Asociación G19, que será la organizadora del viaje. El horario de salida del bus, es a las 14:30h del lunes 20 de mayo, desde el fondo del marcador del Estadio Los Cármenes.

Las 214 entradas para abonados se pondrán a la venta en taquillas estableciendo un reparto del 50% en los distintos horarios, 80 sueltas más 27 de bus en horario de mañana y 80 sueltas más 27 de bus en horario de tarde. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes, por riguroso orden de llegada, desde el jueves 9 de mayo a las 10 horas y hasta el martes a las 19 horas.

Las entradas únicamente se pueden adquirir a través del Granada CF ya que el Albacete Balompié no vende entradas a afición visitante el día del partido, tal y como refleja la normativa en vigor.

Para poder adquirir una de las entradas será necesario seguir el siguiente procedimiento:

-Titular del abono: presentar en ventanilla el abono y el DNI.

-Persona autorizada: presentar en ventanilla la siguiente documentación.

Fotocopia del DNI del titular del abono

Autorización escrita y firmada por el titular (salvo abono infantil, que tendrá que ser la persona asociada a dicho abono).

Abono físico

Cada persona podrá presentar un máximo de 4 abonos presentando la documentación de cada uno de los titulares por separado.

Horario de taquilla (hasta agotar entradas)

Jueves 09 de mayo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00

Viernes 10 de mayo de 10.00 a 14.00 (por motivos del partido Granada – Tenerife no se venderán entradas de Albacete durante la tarde el viernes)

Lunes 13 y martes 14 de mayo: de 10:00 - 14 horas y de 16:00 - 19:00 horas

Para cualquier cuestión o consulta referida a los desplazamientos de abonados del Granada Club de Fútbol el club pone a disposición de sus aficionados el correo abonado@granadacf.es.