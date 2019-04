Granada-Nàstic El Granada consigue vencer sin Montoro Fede Vico apoyó a un centro del campo huérfano de Montoro. / Pepe Marín Los rojiblancos no habían obtenido los tres puntos en ausencia del mediocentro valenciano FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Domingo, 28 abril 2019, 20:18

El Granada venció con comodidad al Nàstic en feudo propio. Lo hizo, además, superando un reto en el que los rojiblancos, hasta ahora, habían fracasado: ganar sin Montoro. El valenciano, uno de los más tarjeteados de la competición, se perdía la visita de los tarraconenses por cumplir su tercer ciclo de amarillas.

El peso de su ausencia se había notado en las citas a las que no pudo acudir por sanción o lesión. Ante el Numancia en Los Cármenes, la baja de Montoro no ayudó a que el equipo derribara (no de manera legal, pues se le anularon tres tantos al Granada) el muro soriano y el encuentro acabó en tablas a pesar de que los visitantes sufrieron la expulsión de Yeboah (0-0).

Tampoco jugó ante el Extremadura en casa, ante el que se volvió a sumar sólo un punto (0-0), ni en la visita a El Sadar. En Pamplona se cayó 1-0. El último encuentro en el que no había participado la brújula nazarí fue ante el Numancia, nuevamente, aunque ahora fuera de casa. En Los Pajaritos el equipo de Diego Martínez cayó derrotado (2-1).