El Granada comienza a comunicar a los futbolistas con quién cuenta
Lunes, 10 junio 2019

Desde hoy lunes, el Granada arranca una ronda de consultas con sus futbolistas para aclararles su futuro. Con algunos, ese encuentro o llamada se hará de manera personal y, en los casos de los que se vayan ya de vacaciones, la cúpula se comunicará con sus representantes.

El gerente deportivo, Fran Sánchez, explicó esto: «Dentro de que el club lleva siendo serio y formal desde hace tiempo, queremos transmitir a cada uno lo que esperamos de ellos. Hasta ahora nos estábamos jugando cosas importantes. Prácticamente ninguno sabe aún su situación. Nos quedaremos a analizar y tomar decisiones», repasó.

Sánchez no entró en nombres ni detalles aunque, de los que acaban contrato, el único que está renovado seguro es Víctor Díaz. A los demás –Alberto Martín, Nico Aguirre y Álex Martínez–, no se les has dado alternativa de momento, por lo que su salida parece probable.

De los que sí tienen al menos un año más de vinculación, salvo ofertas tentadoras, parecen intocables Rui Silva, Quini, Germán, Montoro, Vadillo, Puertas y Fede Vico. Estaría por ver la situación de Fran Rico, Ramón Azeez, Bernardo, Rodri y Adrián Ramos –el colombiano acaba en diciembre–, que seguramente dependerá del número del refuerzos. Habría posibilidades de cesión de Aarón, Adri Castellano y José Antonio, los jóvenes que llegaron del filial el verano pasado. Sobre los tres cedidos que vuelven, hay una incógnita con Sergio Peña –podría ser traspasado– y no parecen contar Pablo Vázquez y Raúl Baena.

Eludiendo estas cuestiones, Sánchez explicó que pronto sabrá el tope salarial del equipo, que será uno de los más bajos. «A partir de ahí, llevamos todo el año trabajando, viendo partidos. Primero queremos mirar hacia dentro, por respeto a los que están. Cuando eso pase, trataremos de reforzarnos». Sánchez es partidario de plantillas cortas, «para aprovechar los estados de forma. Así ha ido esta campaña. Mucho mérito de ello lo tiene el cuerpo técnico, que ha sabido dosificar y administrar a todos, con la labor de los servicios médicos también. Pero la Primera es exigente y hay que estudiar todos los factores», cerró.