Granada CF «El Granada alcanzará los 50 puntos sin muchas complicaciones» Juan Sabas fue auxiliar de Abel Resino en el Granada. / J. M. ROMERO Juan Sabas, entrenador del Extremadura | El técnico se enfrenta este domingo a un club en el que ejerció de segundo entrenador en la segunda vuelta de la campaña 2011/12 A. NAVARRO Granada Viernes, 7 septiembre 2018, 01:17

Cuando Juan Sabas (Madrid, 1967) regresó al banquillo del Extremadura el pasado mes de mayo, nueve meses después de ser despedido en el verano de 2017, el que fuera delantero de equipos como el Atlético de Madrid o el Real Betis dijo que «yo no creo en la suerte, solo creo en el trabajo». Y es con trabajo como está intentando que el conjunto extremeño compita y logre los máximos puntos posibles en su regreso al fútbol profesional tras una larga travesía por desierto. Sabas, que fue segundo entrenador del Granada de Abel Resino en 2012, vuelve a cruzarse en el camino de un club rojiblanco del que recuerda que era «muy familiar» y con el que su actual equipo ya jugó y perdió en pretemporada (0-2), en un partido en el que considera que su plantilla estaba «lejos» de lo que es ahora, puesto que, desde entonces, el club azulgrana ha incorporado a futbolistas importantes, como Diego Capel o Billy Arce, entre otros.

-Llega el Extremadura a este partido ante el Granada en puestos de descenso después de lograr un punto en las tres primeras jornadas de Liga. ¿Qué está fallando por ahora en el equipo?

-Creo que hemos entrado en la competición siendo novatos y nos está pesando en pequeños detalles. Tenemos la sensación de que en los tres partidos, exceptuando la primera parte en Oviedo que fue bastante floja, hemos competido muy bien. El otro día en Gijón -donde el equipo perdió por 2-0 ante el Sporting- competimos muy bien hasta la expulsión (de Marcelo Djalo en el minuto 63 de partido), pero a partir de ahí se nos complicó el partido y trabajamos para mejorar.

-¿Cómo se han conseguido arreglar los problemas del límite salarial que afectaron al Extremadura en las dos primeras jornadas? ¿Confían en no tener más problemas por este motivo en lo que resta de temporada?

-No tengo ni idea. Hasta ahora es verdad que hemos tenido problemas burocráticos, pero yo me dedico a entrenar. Y entrenaré a la plantilla que tengo a mi disposición hasta diciembre, hasta final de temporada o hasta que sea posible.

-De usted Caminero, ex compañero suyo en el Atlético de Madrid y actual director deportivo del Málaga, dijo en un reportaje del diario El País que era una persona «optimista», que contagiaba su optimismo a todo aquel que se le arrimara y que si le diesen cuerda podría convertir «un ambiente de funeral en el carnaval de Río de Janeiro». ¿Cuál está siendo la manera de trasladar este optimismo a sus jugadores después de estas últimas dos derrotas seguidas ante Deportivo y Sporting?

-En mi primera etapa en el Extremadura, cuando llegué aquí el equipo, había hecho 14 puntos en una vuelta en Segunda B y había un ambiente de pesimismo increíble. Logramos entre todos hacer una segunda vuelta espectacular y salvar la temporada. En esta etapa -la actual- me llamaron en una situación parecida después de una derrota en Badajoz que nos obligaba a ganar los dos partidos de liga que nos quedaban y esperar pinchazos de otros equipos para entrar en el play-off. Al final acabamos logrando entrar como cuartos y hacer la machada que solo había hecho el Cádiz, la de ascender desde esta posición. Ahora hemos empezado mal, pero creo que todo tropiezo te trae algo mejor. Hay que trabajar en medidas constructivas, hay que trabajar más duro y más intenso, y soy de los que piensa que, en estas situaciones, o te doblegas o sigues adelante. No hay otra.

-El domingo reciben en casa al Granada de Diego Martínez, que de momento está siendo un equipo muy sólido. ¿Cómo espera que sea el partido?

-Va a ser complicado. Ya nos enfrentamos en pretemporada con ellos. Nosotros estamos lejos del equipo que se enfrentó a ellos en ese partido, pero el Granada sí que tiene la mayoría de los futbolistas que alineó aquella tarde, porque la plantilla la tenían más o menos cerrada y nos tocó sufrir. Esperamos enfrentarnos a un equipo fuerte defensivamente, que arriba tiene gente rápida, hábil, con gol. Y teniendo en cuenta eso tenemos que jugar concentrados, motivados y sin cometer errores que hagan que el partido se convierta en una losa infranqueable.

-¿Qué sensaciones le transmite este Granada? ¿Cree que sufrirá mucho o poco para alcanzar el objetivo marcado de los 50 puntos?

-Me acerqué a ver el partido con el Lugo. Cogí el coche y pude verlo en directo. También lo he visto en vídeo y, si ese que me comentas es su objetivo real, lo va a solventar sin muchas complicaciones.

-¿A qué equipos de esta Segunda división tan igualada ve con más opciones de estar peleando por los puestos de ascenso directo?

-Los equipos que han descendido (Málaga, Deportivo y Las Palmas) y también aquellos que están consolidados en Segunda de otros años, como son el Sporting, el Oviedo o el Zaragoza. Entre ese grupo considero que están los que más opciones tienen de ascender.

-Usted conoció el club rojiblanco como jugador enfrentándose a él en su etapa en el Betis y en el Linense, pero también como segundo entrenador de Abel Resino en la temporada 2011/12. ¿Qué recuerdos guarda de aquello?

-Recuerdos muy bonitos, porque llegamos en una situación muy difícil y conseguimos salvar la categoría. Guardo un grato recuerdo de mi estancia allí. El Granada era un club muy familiar, un club que imagino que ahora será igual, siendo muy cercano y facilitando mucho el trabajo a los técnicos y a los jugadores.

-En los primeros partidos con ustedes al mando, el Granada enamoró con su juego y logró muy buenos resultados, pero al final perdieron los tres últimos de Liga y la salvación llegó gracias a un gol de Falcao en El Madrigal, que descendió al Villarreal. ¿Por qué cree que hubo tanta diferencia entre el Granada de enero y el de mayo de 2012?

-Ni lo recuerdo ni tengo esa percepción. Yo ya pasé esa etapa de hablar con Abel y me guardo los recuerdos más bonitos. Con Abel, en casi todos los sitios donde fuimos, se cumplieron los objetivos.

-¿Qué jugador de aquella plantilla firmaría para su Extremadura si tuviera la ocasión de hacerlo?

-No me puedo poner a pensar en un jugador concreto. No puedo ensalzar a un jugador a nivel individual porque estamos hablando de un juego de grupo. Recuerdo que había buen ambiente en el vestuario, que el equipo competía al máximo, y a mí siempre me gusta ensalzar eso.

-Después de aquella experiencia, ¿sigue hablando con Abel Resino o dejaron de tener contacto?

-No. Después de mi etapa en Granada dejé de trabajar en su cuerpo técnico y, a partir de su siguiente etapa como entrenador, que fue en el Celta, cambió de equipo de trabajo. Creo que me he encontrado con él en algún evento organizado por el Atlético de Madrid pero, quitando esos momentos, no he vuelto a tener relación con él.