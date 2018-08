El gran clásico del verano CÉSAR GUISADO Granada y Málaga vuelven a enfrentarse en el partido de presentación de los rojiblancos, el último antes de comenzar la Liga ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 11 agosto 2018, 13:57

Tan habitual como acabar aprendiéndose la letra de la canción más pegadiza del verano o encontrarse colas de camino a la playa se está convirtiendo el hallar un Granada-Málaga en el calendario de pretemporada de los rojiblancos. Es sin duda una buena noticia para los aficionados de ambos clubes, pues los duelos entre estos dos equipos andaluces siempre despiertan interés y puestos a testar el estado de cada plantilla antes del inicio de Liga mejor hacerlo con el equipo vecino, enemigo en otros tiempos y amigo en la actualidad, una época en la que las relaciones son muy buenas entre los clubes y entre sus aficiones.

Y es que tras muchas 'guerras' y tanganas entre granadinos y 'boquerones', principalmente en la década de los setenta, los problemas económicos de finales de los noventa y principios de los dos mil enfriaron la rivalidad entre ambos clubes. El clásico Club Deportivo Málaga tuvo que desaparecer para renacer convertido en el actual Málaga CF en el año 1994 mientras que el Granada CF llegó a descender a Tercera por impagos en el año 2002 y, curiosamente, dejó su plaza en Segunda B al Málaga B, el filial de su hasta entonces mayor enemigo. Fueron en esos años de penalidades rojiblancas cuando la rivalidad entre estos dos clubes pasó a ser sana y se estableció entre ellos una relación de hermandad hasta el punto de que ambas entidades llegaron a estar presididas al mismo tiempo por dos hermanos: Paco Sanz fue presidente del Granada y Fernando Sanz lo fue del Málaga en la primera década de este siglo, lo que derivó en varios duelos amistosos y torneos de verano que sirvieron para aliviar de alguna manera las penalidades que por entonces sufría el club rojiblanco.

Ahora el equipo malagueño ha vuelto a acudir a la llamada del Granada tras la renuncia del Betis, club con el que había un acuerdo verbal para este nuevo Trofeo Ciudad de Granada (20:00 horas), pero que finalmente decidió no comparecer en el Nuevo Los Cármenes para tener la oportunidad de disputar el Torneo Ramón de Carranza con el Cádiz y con la UD Las Palmas.

Cinco jugadores tienen opciones de debutar en Los Cármenes ante su nueva afición

Se da la curiosa circunstancia de que el Málaga habrá jugado su último partido de pretemporada apenas nueve horas antes de saltar a calentar al césped del Nuevo Los Cármenes. Los malagueños juegan por la mañana ante el Córdoba (a las 10:00 horas) y Muñiz seguramente utilice un once totalmente diferente para enfrentarse al Granada, un rival que en teoría le pondrá las cosas más difíciles que el conjunto califal, inmerso en grave crisis institucional que ha llegado a provocar la salida de Francisco -entrenador contratado hace poco más de un mes- y el regreso al banquillo blanquiverde de José Ramón Sandoval, el hombre milagro del año pasado.

Al Granada las noticias que acontezcan en este otro derbi andaluz en teoría le deben importar poco. Diego Martínez debutará ante su nueva afición con un objetivo doble: encajar las piezas que puedan faltar en su cabeza de cara a formar el once más competitivo posible en el debut liguero ante el Elche y, lógicamente, contentar a su afición, que este año asume que el Granada debe ser un equipo más humilde en una Segunda división llena de gigantes y cumplir religiosamente con aquello de ir partido a partido. Alcanzar los 50 puntos y después, si queda tiempo, soñar con más. El desencanto de la afición durante las dos últimas temporadas ha sido incontestable y es el propio equipo rojiblanco el que tiene que reinventarse para que su situación en el fútbol español vuelva a hacer sonreír y sentirse orgullosa a su hinchada, la misma que no hace tanto lloró de pena y de rabia al verlo deambular por la cuarta categoría nacional tras vivir muchos años por encima de sus posibilidades.

Dudas rojiblancas

En el apartado estrictamente deportivo será muy interesante ver la alineación que escoja el técnico rojiblanco Diego Martínez, que tendrá la posibilidad de hacer debutar ante su nueva afición a los cinco refuerzos que ha contratado el Granada durante este verano: el defensa José Antonio Martínez, los centrocampistas Vadillo, Fede Vico y Nico Aguirre y el delantero Rodri Ríos.

El primero de ellos -Martínez- quizá deba perderse este último encuentro de pretemporada por las molestias que le obligaron a retirarse del entrenamiento que el equipo granadino completó en la tarde del jueves. Por su parte, el meta Aarón no se espera que fuerce para jugar un amistoso al encontrarse en la recta final de la recuperación de la microrrotura que sufrió hace dos semanas en su gemelo izquierdo. Su compañero Javi Varas lleva sin contar para el club desde que arrancó la pretemporada, así que será Rui Silva quien ocupe la portería del conjunto granadino.Joselu, el autor del gol que permitió a los rojiblancos levantar su trofeo del año pasado, tampoco está previsto que actúe por su situación actual (no es segura su continuidad al igual que pasa con Varas), motivo que ha dejado al atacante sin disputar un solo minuto en los tres últimos amistosos de los rojiblancos. Ver a ambos jugadores saltar al césped en la presentación del equipo, prevista para las 19:30 horas, será extraño. No lo será tanto ver en acción al último fichaje estrella del Málaga, el mediocampista Alfred N'Diaye, presentado ayer por el equipo blanquiazul tras haber conseguido su cesión por una temporada por parte del Villarreal.