Filial Dar un golpe encima de la mesa empieza a ser necesario para el filial Rubén Sánchez (derecha) se perfila como titular e intentará marcar por segunda semana consecutiva. / /A.A. El Recreativo Granada se mide hoy a un San Fernando que pelea por el cuarto puesto, pero ante el que no debería permitirse un tropiezo ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 13 abril 2019, 01:47

á esta tarde escapar de la zona de promoción de descenso y asegurarse el no terminar la jornada en la zona roja de la tabla ante un rival que, por ser una de las grandes revelaciones de la temporada, a priori no parece el mejor para que el filial granadino acabe con su racha de cuatro partidos sin ganar, pero es precisamente esa racha la que lo obliga a dar un golpe sobre la mesa lo antes posible para no llegar a la recta final de Liga en desventaja respecto a sus rivales directos. El filial granadino inicia la jornada a un punto del Don Benito (decimoquinto), a dos del Atlético Sanluqueño (decimocuarto) y a tres del Jumilla (decimotercero), por lo que un triunfo le permitiría subir como la espuma en la tabla clasificatoria a la espera de saber los resultados de todos estos equipos, que juegan después (el Sanluqueño lo hace a las 18:30 horas ante el Atlético Malagueño mientras que el Don Benito y el Jumilla juegan mañana domingo). Por su parte, el San Fernando es en estos momentos el quinto clasificado del Grupo IV de Segunda B con 56 puntos, que son los mismos que suma el cuarto: el UCAM Murcia. Es por eso que desde la entidad gaditana llevan toda la semana haciendo lo posible para que se llene el estadio Iberoamericano, popularmente conocido como Bahía Sur.

El club azulino ha puesto a la venta paquetes de entradas que están dirigidos a las empresas de la localidad gaditana y que permitirán a los aficionados asistir al partido habiendo conseguido sus entradas de manera gratuita o a precios irrisorios. Los más de 8.000 asientos del estadio podrían estar a rebosar por primera vez en esta temporada, así que el Recreativo Granada deberá ser fuerte emocionalmente y no dejarse llevar por el ambiente hostil.

Además de la fortaleza mental, el equipo de David Tenorio también necesitará aprovechar mejor sus oportunidades, puesto que el pasado domingo tuvo ocasiones de sobra para vencer su compromiso ante el CD Ejido 2012 pero no pudo pasar del empate en casa ante el cuadro almeriense (1-1).

En el apartado de bajas el técnico granadino volverá a lamentar que cinco de sus jugadores no van a estar disponibles para este encuentro. Cuatro de ellos se pierden la cita por lesión (Marín, Eliseo, Viedma y Jean Carlos) mientras que el lateral izquierdo Carlos Neva, indiscutible en el once, se queda fuera por sanción. Por el contrario, el preparador del San Fernando, José Pérez Herrera, sí podrá alinear a su once de gala.

Sobre el estado del equipo granadino, el técnico del Recreativo –David Tenorio– ha querido destacar en la previa del encuentro «la actitud de todos mis jugadores, la tolerancia y adaptación a los cambios que se están produciendo» mientras que acerca del rival ha apuntado que «se ha ganado la realidad que está viviendo. Es un claro aspirante al ascenso, tiene una idea bien definida con la que está teniendo éxito y tendrá un gran ambiente en el campo. Para poder sumar tendremos que mostrar nuestra mejor versión».

ALINEACIONES PROBABLES

San Fernando CDI: Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Nano Cavilla, Oca, Lolo Guerrero, Raúl Palma, Pedro Ríos, Bruno Herrero, Pau Franch, Carri y Pablo Sánchez.

Recreativo Granada: Lejárraga, Paco Torres, Garrido, Héctor, Fran Serrano, Isi, Andrés García, Caio, Nacho Buil, Juancho y Rubén Sánchez.

Árbitro: Escudero Marín (colegio castellano-manchego).

Estadio y hora: Estadio Iberoamericano, 18:00 horas.