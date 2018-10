La Crónica Un golazo y tres puntos 02:00 ALFREDO AGUILAR | VÍDEO: LALIGA Una maravilla de Alejandro Pozo le basta al Granada para sumar un nuevo triunfo que lo mantiene en los puestos de ascenso directo a Primera ANTONIO NAVARRO GRANADA Lunes, 15 octubre 2018, 00:19

Un balón dividido en el centro del campo bien entrada la segunda parte. Fede San Emeterio lo pelea con Lago Junior, pero no consigue recuperarlo. El mediocampista del Granada persigue a su rival, lo molesta, busca ese balón hasta la extenuación y fuerza el error del rival, que prácticamente lo manda al córner, donde no había ningún compañero suyo. Esa jugada podría resumir a las mil maravillas el espíritu de este Granada que vuelve a dormir segundo después de ganar, no sin apuros, a un gran Real Mallorca, que le puso las cosas muy difíciles, pero en el equipo rojiblanco esta vez destacó el espíritu de sacrificio. Y un golazo de Pozo, que tampoco conviene olvidarlo. Con esos dos ingredientes la hinchada rojiblanca vuelve a ser feliz una semana más.

El comienzo del partido fue toda una declaración de intenciones. En el primer acercamiento al área local el bermellón Dani Rodríguez consiguió hacerse un autopase con algo de suerte, plantarse en una buena posición dentro del área y fusilar a Rui Silva, que repelió el balón lo mejor que pudo (m.1). Quedaba claro que el Mallorca no venía a Granada a hacer turismo. Lo volvió a demostrar Lago Junior con un nuevo disparo bien ajustado, en esta ocasión desde la frontal del área, que nuevamente le dio trabajo a un atento Rui Silva. El público aplaudió a los suyos, animó en un momento difícil y poco a poco el Granada se fue sacudiendo el dominio.

Galería. ALFREDO AGUILAR

El segundo cuarto de hora del encuentro tuvo un claro color rojiblanco. En primer lugar Vadillo finalizó mal una interesantísima salida a la contra. Pocos minutos más tarde el colegiado no vio un clarísimo penalti por un agarrón a Adrián Ramos dentro del área, lo que desató las protestas de los aficionados, que vieron con claridad el diseño de la camiseta térmica que vestía el ariete colombiano bajo la camiseta oficial. Por último, la confianza que tienen en sí mismos Antonio Puertas, Vadillo y Pozo quedó expuesta en una sensacional jugada en la que intervinieron los tres, siendo el segundo (Vadillo) el que dejó al tercero (Pozo) un balón de tacón junto al balcón del área que el atacante hispalense mandó al fondo de las mallas con una parábola que lo hizo ser imposible de atajar para Manolo Reina (1-0).

1 Granada Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, Martínez, Álex Martínez; Fede San Emeterio, Montoro, Pozo (Quini, m.84), Vadillo (Fede Vico, m.68), Antonio Puertas; y Adrián Ramos (Rodri, m.75). 0 Mallorca Reina; Gámez, Valjent, Raíllo, Salva Ruiz; Pedraza (Baba, m.46), Salva Sevilla, Aridai (Giner, m.82), Dani Rodríguez (Álex López, m.71); Lago Junior y Abdón Prats. Goles 1-0, m.30: Pozo. Árbitro Pulido Santana (colegio canario). Amonestó al local Víctor Díaz así como a los visitantes Reina, Gámez y Salva Sevilla. Incidencias Partido de Liga disputado en el Nuevo Los Cármenes ante 9454 espectadores.

El dominio del Granada fue decreciendo y el Mallorca, tremendamente peleón, fue el que más cerca estuvo de volver a alterar eñ marcador en los últimos minutos del primer acto, en los que Aridai falló un remate en el interior del área que parecía medio gol.

En la segunda mitad la igualdad continuó presidiendo el duelo. Ramos y Puertas buscaron la sentencia, pero el Mallorca defendía bien, no dejaba buenas opciones de tiro a los rojiblancos y apretó de lo lindo en la recta final. Tuvo el Granada que guardar la ropa y no arriesgar en exceso para no dejar volar tres sabrosos puntos que lo mantienen en la zona privilegiada de la clasificación. El ex rojiblanco Salva Ruiz fue el que más cerca estuvo de dar un disgusto al granadinismo con un disparo en el interior del área que se fue demasiado alto. El aguante de los de Diego Martínez dio sus frutos y al final los rojiblancos terminaron por firmar una sufrida victoria 'fabriciana' que sabe a gloria. Bastó un golazo de Pozo. Ahora a seguir mejorando antes de visitar el difícil estadio de la AD Alcorcón.