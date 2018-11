Granada CF Germán: «La regularidad se obtiene gracias a la confianza del entrenador» Germán durante su comparecencia. / / GCF| P. Villoslada El central atraviesa un buen estado de forma y de juego, aprovechando la competitividad interna de una plantilla de la que «hay que valorar el trabajo que hace en el día a día» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 7 noviembre 2018, 13:46

El central Germán Sánchez ha comparecido al término de la primera sesión preparatoria de cara al encuentro del domingo ante el Numancia. El gaditano, uno de los puntales en defensa, reconoció que está contando con la confianza del míster y que ahí está la clave de su buen rendimiento. La humildad, a pesar de verse arriba en la tabla clasificatoria, volvió a ser palabra importante en el discurso de uno de los pesos pesados del vestuario, signo inequívoco del carácter prudente que impera en el plantel de Diego Martínez.

- ¿Sorpresa en el vestuario por la buena racha y el liderato?:

«No, sorprendidos no. Creo que hay que valorar mucho lo que estamos consiguiendo, sin mirar la tabla. Cuesta un mundo ganar un partido por la dificultad que hay en la categoría. Hay que vivir el día a día y no pensar en un largo plazo, sino en el próximo partido que es el Numancia y será difícil».

- Margen de mejora:

«Siempre lo hay, sobre todo en un equipo en el que estamos bastantes nuevos. Cada vez nos acoplamos mejor al míster y a su metodología. Lo importante es que sumamos todos, no sólo los once que salen de inicio. Eso está siendo lo esencial y hay que valorar el trabajo que hacemos. No queda otra que seguir».

- Numancia:

Es un rival más de la categoría, con bastante historia y que vendrá a ponernos las cosas difíciles. Será un partido muy competitivo desde el inicio y hay que disputarlo sabiendo que estamos en casa«

- Líderes y partido matinal, ¿le recuerda al pasado año ante el Sevilla Atlético?:

«No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque pasa lo que pasa. Ya lo vimos el años pasado. Hay que ser muy humildes en la vida y en el fútbol más porque si sacas el pecho te lo hunden rapidísimo».

- La clave para el buen hacer en defensa:

«Es trabajo de todo el equipo. Los de arriba ayudan a que las jugadas del rival no salgan bien. No es sólo de la defensa, sino mérito del equipo».

- ¿Qué se hace bien? ¿Qué se puede mejorar?:

«Se puede cerrar antes los partidos o ganar tres cero, pero lo importante es el trabajo que hacemos día a día, en los entrenamientos y los partidos. Hay que ponérselo difícil al míster».

- Llamamiento a la afición:

«Nosotros tenemos que dar pocos mensajes. Hay que atraer a la gente a través de resultados y ganando partidos. A los indecisos, el domingo sería una buena oportunidad para que vayan al campo. Ya saben que nosotros nos dejamos el alma cada minuto y queremos dedicarle los tres puntos a aquellos que vengan».

- Regularidad y buen nivel personal:

«Se obtiene con la confianza del entrenador. Yo me encuentro buen y agusto con los compañeros. La regularidad hay que intentar aprovecharla de la mejor manera para rendir al máximo».

- ¿Hay vértigo por el liderato o había más presión al comienzo de la temporada?:

«Lo dirán los de fuera -que se espera más del equipo-. Nosotros sabemos que tenemos que salir a disfrutar cada partido y con la vitola de que cuesta un mundo ganar, sea en casa o fuera. No tenemos que intentar mantenernos arriba, sino mirar siempre al próximo partido. La tabla a estas alturas es un poco engañosa».