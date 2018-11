Germán va camino de la renovación por partidos La Plazoleta El central necesita acumular 40 encuentros entre la temporada pasada y esta para ampliar su vinculación. El club no ha negociado aún con el resto de los que acaban contrato, aunque hay interés por su parte R. L. P. RAFAEL LAMELAS Sábado, 3 noviembre 2018, 01:56

Germán Sánchez es uno de los futbolistas de la plantilla del Granada que acaba contrato en 2019, pero su situación es particular. El central gaditano, que el miércoles cumplió 31 años, tiene reflejada en su documentación la posibilidad de ampliar su vínculo con el club una campaña más. Para ello se tiene que cumplir la premisa de que dispute 40 encuentros, sumando el acumulado del curso pasado y los que dispute en este. De la 2017-2018 arrastra 14 partidos, casi siempre a la sombra de Chico Flores y Saunier, pero su estatus cambió y ha participado en todas las citas desde el arranque liguero. Agrega así 11 más y todo hace indicar que, salvo percance, seguirá añadiendo minutos y estará en posición de seguir en la casa nazarí.

El escenario difiere con el de otros compañeros, cuya estancia en principio expira en verano. Víctor Díaz, Quini, Álex Martínez y Alberto Martín aún no han abierto negociación con la entidad para resolver su futuro y ver si renuevan. A simple vista parece existir cierta predisposición en algunos casos, sobre todo los que vienen siendo más habituales, aunque todo está por esclarecer. A Víctor Díaz le representa la agencia Promoesport, mientras que los otros tres pertenecen a You First Sports, recientemente nombrada la sociedad de agentes más importante de España.

Coincide que tres de los futbolistas que se encuentran así son capitanes –Alberto Martín, Víctor Díaz y Germán–, por lo que más pronto que tarde se tendrán que sentar con la dirección para pactar las primas en caso de una hipotética clasificación para la fase de ascenso o por subir a Primera, con independencia de que el mensaje prudente siga prendido en las oficinas. Es un diálogo que suele quedarse resuelto antes del final de la primera vuelta.

Mercado de invierno

Quedan apenas dos meses para la apertura del mercado de invierno, pero el Granada sigue sin prisa. La favorable situación permite que todos los análisis se hagan desde el sosiego, dejando margen para observar el rendimiento del plantel y de los posibles fichajes. Si en verano parecía una prioridad la incorporación de un central que no llegó, parece que los tiros miran más al puesto de delantero centro. De Ramos y Rodri se valora mucho su trabajo para generar acciones de gol que están materializando otros compañeros, aunque el hecho de que sus registros personales no se amplíen puede elevar la preocupación con el paso de las semanas.

Tanto los miembros de Hope –especialmente Alberto Benito– como el propio Fran Sánchez se encargan de ver partidos cada semana para estudiar el rendimiento de puntas que puedan estar en el mercado, con una mirada atenta a Primera. Algunos rematadores que hicieron carrera en la división de plata no acaban de cuajar en la categoría superior, por lo que podrían aparecer en el radar.

Además de Puertas, que eventualmente puede ejercer de ariete, en teoría el artillero en la reserva a día de hoy es Juancho, aunque por sus características es más de acompañamiento. El colombiano, que tiene 22 años, tampoco sabe aún si seguirá en el Granada, pues también acaba contrato en 2019. Esta es la última temporada que puede alternar con el filial.

Hallar a otro 'Montoro' parece un asunto más complicado. El sueño en la entidad es que pueda solucionar la papeleta Fran Rico si se recupera de su lesión, aunque hasta finales de diciembre no se sabrá si estará a punto para competir con el nuevo año. Va bien por ahora.