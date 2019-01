Granada CF Germán: «El Cádiz aquí es un hueso y el punto hay que valorarlo» El defensor gaditano recalca que para todo el equipo siempre «es muy importante dejar la portería a cero» A. NAVARRO GRANADA Viernes, 11 enero 2019, 23:47

Germán declaró en GOL a la conclusión del partido que «yo por buenas solo doy las victorias, pero tal y como ha transcurrido el partido hay que dar el punto por bueno porque el Cádiz aquí es un hueso y eso hay que valorarlo».

En relación a la solidez defensiva del equipo, el zaguero indicó que «partimos de la base de que intentamos dejar la marca a cero. Vamos todos a una, somos un equipo joven, compacto y solidario y es importante terminar con la puerta a cero».

Sobre su renovación volvió a manifestar que «para mí es un orgullo y un placer permanecer en esta institución tan grande» y acerca de la posibilidad de acabar como campeones de invierno no quiso expandirse y se limitó a señalar que «eso no lo miramos. Nosotros miramos el partido de hoy. Salimos a ganar, no se ha podido y un punto bueno es».

Por otro lado, Germán también manifestó su alegría por volver a su tierra: «Siempre es especial volver a casa. El pre-partido y el post partido siempre es bonito, pero dentro del campo es un partido igual que si fuera ante otro equipo».