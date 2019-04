Garrido salva un punto para el 'Recre'

Tenorio: «Deberíamos haber tenido más opciones de gol»

El entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, confesó sentir una sensación amarga tras el choque. «Deberíamos de haber tenido más opciones de gol de que las que hemos tenido», reflexionó. «Ahora estamos en una situación complicada, de necesidad de puntos, de urgencia. Y eso que no sea fácil cuando nos hemos quedado en superioridad numérica por la expulsión del portero», añadió. «Nos hemos visto obligados a caer en el juego posicional –reconoció–. Eso a veces genera errores y el Ibiza es cierto que ha hecho un trabajo fantástico, con jugadores que quieren tener el balón y quieren tener la iniciativa». Sobre el gol anulado, el entrenador del Recreativo de Granada dijo que «todos los partidos se graban». «Es un gol legal, ya que no hay ni empujón ni fuera de juego. Pero no hay ninguna excusa. Nosotros teníamos que haber creado muchas más ocasiones de gol e intentar resolver el partido antes. Incluso el Ibiza se ha puesto por delante y nos ha complicado mucho el partido. No hay excusa porque nosotros debemos de creer en una cultura del esfuerzo y entender que a veces se te van las cosas de manera negativa, que va a haber adversidades y hay que jugar con ellas», concluyó.