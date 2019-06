Gálvez no ha sido primera opción del Granada y se irá al extranjero La Plazoleta El club rojiblanco no había entrado de momento en la puja por el central granadino y, tras sopesar este varias ofertas de fuera, está muy próximo a recalar en un equipo de una Liga de Oriente Medio Alejandro Gálvez. / A. A. RAFAEL LAMELAS GRANADA Domingo, 23 junio 2019, 01:50

Alejandro Gálvez tampoco jugará esta temporada en el Granada CF. El central de la tierra ha estado en la órbita rojiblanca desde hace años y prácticamente cada verano se ha especulado con la posibilidad de que recale en el conjunto nazarí. Tampoco ocurrirá ahora, aunque en esta ocasión no se ha dado lugar al mínimo avance en la operación, más allá del conocimiento que había en el club de que Gálvez estaba libre. La directiva no le ha cursado ningún tipo de oferta porque, en principio, no era una primera opción dentro de sus planes para reforzar el centro de la defensa. En ningún momento las partes han llegado a hablar de cuestiones salariales o de tiempo de vinculación.

Por la parte del futbolista había voluntad de ceder para volver a casa, pero esto no prosperará. Gálvez ha tenido sobre la mesa varias ofertas del extranjero. Recibió un sondeo de un equipo chino. Después, estuvo a punto de firmar por el Estrella Roja de Belgrado, que le ofrecía un contrato por tres temporadas, pero finalmente lo declinó. La que sí parece que saldrá adelante en la tentativa por incorporarlo de un equipo de Oriente Medio. A sus 30 años, volverá a irse fuera para proseguir su carrera. En su día, cuando salió del Rayo Vallecano, ya se marchó para militar en el Werder Bremen.

En el primer curso bajo la presidencia de John Jiang, Javier Torralbo 'Piru', entonces director deportivo, le quiso en el proyecto, pero al final fue el Eibar el que le ató en corto. Tras una cesión tiempo después a la UD Las Palmas y su vuelta la pasada campaña al Rayo, Gálvez podía elegir destino sin ataduras, aunque tampoco será su hogar.

En el club rojiblanco, mientras tanto, mantienen un alto grado de hermetismo. Los principales roles que buscan están claros –central, mediocentro, extremo y punta–, pero está por ver quiénes los ejercerán. La frase que maneja uno de los dirigentes habla por sí sola: «La fruta no está madura aún». Hasta que no pasen unos días, el dinero empiece a circular y la maquinaria de fichajes entre clubes se active de lleno, es complicado que haya incorporaciones.

No hay nervios porque la otra escuadra recién ascendida, Osasuna, esté gastando ya cantidades importantes (2, 5 millones por Marc Cardona y la cesión del exnazarí Estupiñán, aparte del pago de 3 'kilos' para retener a Rubén García y 2 obligatorios por Brandon). El momento del Granada llegará. Dentro se toman a broma algunos nombres ilustres con quienes les relacionan. A menudo, nacidos de esos portales de internet creados expresamente para posicionar noticias inventadas, exageradas o plagiadas. Lo malo es cuando alguien se las toma en serio y el globo se infla.

Está claro que la entidad aguarda al desbloqueo de la situación con Martínez, al que quiere sacar del Eibar. También existe cierto interés por Pozo, que está pendiente de si renueva con el Sevilla. Si sale en préstamo a Primera, su idea es regresar; si cae en Segunda, el Cádiz aparece como alternativa.

Está el frente abierto por Luis Milla. En su caso, hay pelea con otros y se juega con la desesperación del propio Tenerife, que quiere cerrar pronto su salida y nadie quiere abonar los cinco 'kilos' de cláusula. En cuanto a Fran Villalba, mediapunta del Valencia, el Granada se mantiene al acecho, aunque haya aparecido el Espanyol en el horizonte. Con Machís también hay paciencia, aunque no es el único extremo en la lista. Para arriba sigue subrayado Carlos Fernández, pero si el Dépor sube a Primera tiene visos de seguir en Coruña.