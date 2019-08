Espanyol - Granada Gallego: «No hemos podido preparar el partido como queríamos» Gallego durante la rueda de prensa. / RCD Espanyol El técnico pidió a la afición que les dé su aliento ante un Granada del que espera un trabajo de intenso desgaste FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 31 agosto 2019, 19:31

El técnico del Espanyol, David Gallego, habló para los medios antes de la última sesión preparatoria de la semana. Mañana ya pisarán el césped del RCDE Stadium para enfrentarse al Granada, un equipo al que no dudó en elogiar por su intensidad. «Espero a un rival con una ambición a tope. Lleva una línea muy positiva desde antes de empezar la temporada, porque vienen con las buenas sensaciones de haber ascendido de Segunda. Para eso tienes que haber hecho las cosas muy bien», explicaba el preparador perico, que no olvida el poder ofensivo que exhibió el cuadro rojiblanco en Castellón. «Perdieron en casa, pero también vienen de hacerle cuatro goles al Villarreal. Espero un partido muy complicado y a un rival que nos va a presionar muy bien, va a hacer un trabajo de desgaste, de no dejarnos pensar».

Desgaste que se suma al apretadísimo calendario con el que han tenido que lidiar los espanyolistas por la clasificación europea obtenida felizmente este pasado jueves. «Es lo que hay. Le hemos dedicado todo nuestro esfuerzo esta pretemporada a clasificarnos. Ahora le pido a la afición que sepa en qué momento llegamos, que el equipo lleva un viaje largo y no da tiempo a preparar como nos gustaría el partido. No soy de pedir, pero que nos den su aliento en esos momentos de sufrimiento que habrá mañana. Luego tendremos 15 días para prepararnos y crecer», confesaba. Para sumar tres puntos, la primera victoria de la temporada, deberán «interpretar muy bien el partido, porque va a ser de la máxima dificultad».

No sumar nada en casa, por segunda ocasión consecutiva, volvería a levantar las dudas, aunque Gallego vuelve a refugiarse en la alta exigencia con la que ha debido arrancar el curso el Espanyol. «Nosotros también vemos lo que vosotros véis. El equipo no está a su nivel de juego, ni tampoco físico. Pero debéis entender que con sólo tres semanas de preparación ya jugábamos la clasificación a la Europa League y, encima, es una previa en la que antes de jugar ya dicen que debes pasarla sí o sí», comentaba sincero.

Por último, se le cuestionó la disponibilidad de las dos dudas más relevantes en la alineación local de mañana: Pedrosa y Naldo. «Somos optimistas. Pedrosa está muchísmo mejor y Naldo no debería tener problemas si no hay percances en el entrenamiento de ahora». Otro de los nombres que levantan espectación con respecto a la convocatoria es el del último fichaje, Calleri. «Tiene opciones de venir citado. Ha venido muy bien fisicamente, pero le falta trabajo con balón, competir y meterse en dinámica. Pero podría estar echándonos una mano desde mañana».