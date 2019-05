La crónica El Cádiz aplaza la fiesta rojiblanca 02:04 /PEPE MARÍN Un golazo de Aketxe en la recta final del encuentro deja al Granada, de momento, sin su anhelado ascenso a Primera ANTONIO NAVARRO GRANADA Domingo, 26 mayo 2019, 21:25

El Granada se quedó sin poder subir a Primera División ante el Cádiz debido a que, después de ir ganando durante muchos minutos, un latigazo de Aketxe que sorprendió a Rui Silva privó a los de Diego Martínez de sumar los tres puntos que los habrían colocado en la élite.

El partido empezó de lujo para los rojiblancos ya que Rodri, en la primera ocasión clara del encuentro, inauguró el marcador con un remate de cabeza cruzado a la salida de un córner (1-0). El Cádiz intentó reaccionar al golpe, pero el equipo rojiblanco volvió a exhibir una disciplina militar en la zona de atrás y el encuentro se encaminó al descanso sin más sobresaltos que los generados por un Machís algo ofuscado en los instantes finales del primer tiempo, lo que provocó la ira de los aficionados que llenaron las gradas del Nuevo Los Cármenes.

1 Granada CF Rui Silva, Víctor Díaz, Germán, Martínez (Bernardo, m.27), Quini; Alberto Martín, Montoro, Puertas, Vadillo (Pozo, m.63); Fede Vico; y Rodri (Adrián Ramos, m.72). 1 Cádiz CF Cifuentes; Rober Correa (Aketxe, m.71), Kecojevic, Fali, Espino; Garrido, Edu Ramos (Álex, m.3), Salvi Sánchez, Machís; Jairo; y Lekic (Querol, m.59). goles 1-0, m.11: Rodri; 1-1, m.77: Aketxe. árbitro Pulido Santana (colegio canario). Amonestó al locales Quini así como al visitante Garrido. INCIDENCIAS Partido disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 18.262 espectadores (cifra oficial).

El sueño del ascenso parecía que se iba a hacer realidad poco antes de las nueve de la noche puesto que el sistema defensivo del Granada seguía funcionando de maravilla y el Cádiz no encontraba la manera de batir a Rui Silva, muy inspirado para evitar dos tantos cantados de Espino (m.53) y de Machís (m.62). Adrián Ramos casi manda al granadinismo a la Fuente de las Batallas con un disparo cruzado nada más salir que Cifuentes se encargó de desbaratar con una excelente estirada (m.73).

El crónometro decía que el Granada era equipo de Primera en el 77 de partido, pero algo sucedió. La renta de un gol no iba a ser suficiente como para generar una explosión de alegría rojiblanca. Aketxe, que al igual que Ramos había entrado durante el segundo tiempo, se inventó un disparo lejano que pilló desprevenido a Rui Silva, que no pudo reaccionar a tiempo para evitar el desastre (1-1). Con el marcador igualado y con el esfuerzo acumulado en las piernas, el Granada de Diego Martínez no funcionó igual. Las imprecisiones se sucedieron en la zona de arriba y el Cádiz, obligado a llevar la iniciativa mientras fue perdiendo, terminó siendo el equipo que le puso la pausa al encuentro. Finalmente, el Granada se quedó sin fiesta y tendrá que ser un buen resultado en Mallorca o en casa ante el Alcorcón el que catapulte al equipo rojiblanco a la liga de las estrellas. Dos balas en la recámara y una afición que confía ciegamente en el trabajo del conjunto que comanda Diego Martínez. De situaciones mucho peores ha salido el Granada como para que el contratiempo ante el Cádiz sea vivido como una tremenda desgracia.