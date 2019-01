Mercado Fran Sánchez: «En principio haremos un fichaje más» Antonio Fernández, Germán y Fran Sánchez durante la comparecencia. / GCF | P.Villoslada Antonio Fernández Monterrubio reconoció que se han recuperado pequeñas cantidades de lo adeudado por Rochina y Energy King, y colocó el margen salarial en torno a los 600.000 euros FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 9 enero 2019, 14:42

El club hizo oficial la renovación de Germán en un acto público que contó con su respectiva rueda de prensa. Antonio Fernández Monterrubio y Fran Sánchez, como responsables del club, fueron los encargados de formalizar el acuerdo y repasar la actualidad del mercado y la situación del club rojiblanco.

El primero en tomar la palabra, al margen de la renovación de Germán, fue Fran Sánchez, que quiso defender al club y a Rodri Ríos de la grave acusación que Luis Miguel Ramis protagonizó el pasado viernes. «El Granada ha demostrado que no es un club racista. Hemos tenido jugadores de nuchas nacionalidades y ahora tenemos colombianos, jugadores de Camerún y chinos. Rodri tampoco lo es y no profirió ningún insulto racista. Hay que defender al jugador, porque son unas acusaciones muy graves y no creo que estuviera bien hacer las declaraciones que se hicieron el viernes».

Ya entrando en materia de mercado, Fran Sánchez reconoció que se busca salida a Pablo Vázquez, aunque sólo con el fin de que sume minutos y vuelva. «Se ha hecho el fichaje de Bernardo Cruz, una de las prioridades de la dirección deportiva. Pablo Vázquez y su agente demostraron la inquietud de tener más minutos y estamos buscando una cesión para él. En las demás opciones no puedo hablar de nombres concretos, pero queremos un jugador de ataque», explicó. Con respecto a ese otro fichaje de corte ofensivo, Sánchez no pudo especificar más que se busca un perfil polivalente y que, en principio, sólo sería un fichaje más. «Estamos en las posibilidades que nos permita el límite salarial. Buscamos una plantilla corta pero polivalente y, a día de hoy, lo normal es que incorporemos un jugador nada más. Aunque no descartamos nada más. El mercado cierra el día 31 y estamos viendo partidos, los representantes también nos ofrecen jugadores y, si sale algo interesante y la dirección general nos da esa posibilidad, lo haremos», aseveró.

Reforzar a un equipo que va líder tiene pros y contras, como comentaba Antonio Fernández Monterrubio. «Es importante lo que nos marcamos en verano de ser una entidad fiable, que está creciendo en el día a día. La realidad es que el club tiene profesionales de muy alto nivel y está haciendo un gran trabajo. Así se hace que el club sea atractivo y la posición también lo será. En verano tenías muchas limitaciones económicas, como el importante problema de Pozo en esa jornada. Es una realidad que hemos vivido y vivimos. El liderato no deja de ser anecdótico, yo pongo en valor los puntos y el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico», añadía Fran Sánchez, al que también preguntaron por el resto de renovaciones pendientes. «No es un tema prioritario ahora mismo, queremos que los jugadores estén tranquilos y se concentren en el juego. Hay varios que acaban contrato y con cada uno hay una situación y sus representantes. Con alguno sí que hemos contactado ya que queremos mantener toda la base y lo bueno que estamos haciendo hasta ahora».

Por último, referente al ambito económico, Antonio Fernández Monterrubio reconoció que el margen salarial está en torno a la cifra conocida de 600.000 euros y que «se han recuperado pequeñas cantidades» de lo que el Granada debió haber cobrado años atrás por patrocinios y la venta de Rochina. «Seguimos trabajando, pero podemos acometer los refuerzos deportivos que necesita el equipo», confirmaba el director general del club.