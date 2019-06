Granada CF Fran Sánchez: «A lo mejor algún jugador vuelve» En primer término, Fran Sánchez. / ALFREDO AGUILAR El gerente deportivo del Granada se mantuvo enigmático sobre el futuro de los futbolistas que han estado cedidos en el equipo y no desveló si los que acaban contrato renovarán o no RAFAEL LAMELAS Granada Martes, 11 junio 2019, 19:27

Fran Sánchez, gerente deportivo del Granada CF, compareció durante la rueda de prensa de renovación de Fede Vico. Aunque evitó pronunciarse sobre las cuestiones capitales de mercado, sí abordó algunos temas, como la posibilidad del regreso de algunos cedidos. En especial, habló de los casos de Martínez y Pozo. «Cada situación es diferente. Cada uno tiene un contrato que respetamos, con sus cláusulas, y con entrenadores que cuentan más o menos con ellos. Ahora tenemos que reflexionar y decidir lo antes posible. Tenemos que manejar los tiempos del mercado. Ahora, en los próximos días, trataremos de incorporar futbolistas e intentaremos acertar. A lo mejor alguno vuelve y otros no. Ya lo veremos».

Sobre los que pueden salir o no renovar, fue esquivo: «Ya hemos tenido alguna reunión que, por discreción, no nos gustaría desvelar. Tan pronto sea posible, se comunicará. Tenemos máximo respeto y hay que tomar decisiones por el bien del Granada. Hay que meditar las cosas. Cada uno sabrá lo suyo cuando creamos que es el momento más oportuno».

Sobre el arranque de pretemporada, anticipó que este miércoles tendrá «una reunión con el entrenador para hablar de ello: fechas, concentración, partidos... Cuando lo cerremos, informaremos al respecto».