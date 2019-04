Granada CF Fran Rico se ve con opciones de estar disponible esta temporada GCF | P. Villoslada El mediocentro se mostró satisfecho e ilusionado por estar trabajando ya con el grupo FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Miércoles, 3 abril 2019, 13:33

Era la rueda de prensa más esperada. Fran Rico, uno de los capitanes del Granada, habló ante los medios para analizar su situación, la fase en la que se encuentra en su recuperación y su papel en el equipo. Una comparecencia en la que el gallego se mostró agradecido a la afición y el club, y habló con sinceridad sobre todo lo acontecido desde el principio de la temporada.

RECUPERACIÓN: «Estoy empezando a entrenar con el grupo, tengo buenas sensaciones, aunque he parado por un problema con el aductor. Ahora estoy entrenando con normalidad y espero coger buenas sensaciones para poder a llegar a estar disponible».

PLAZOS: «No me marco ninguno, una vez que estoy empezando a entrenar con el equipo mis sensaciones van mejorando y hay que ver cómo voy reaccionando a las cargas de entrenamiento. Hay que tener calma para hacerlo con buen pie. Están siendo muy buenas las sensaciones, el servicio médico ha hecho un trabajo espectacular y me veo con buenas opciones de estar disponible esta temporada».

¿CÓMO VE AL EQUIPO?: «Lo veo muy bien desde el primer partido de Liga, es un equipo muy competitivo siempre. Nos viene un rival muy complicado, tiene una gran plantilla y un gran presupuesto. Sabemos la dificultad que tiene esta categoría, pero confío en mis compañeros. Estamos en una buena situación y el ánimo lo hemos tenido igual siempre. Ojalá podamos ganar este partido, sabiendo que va a costar y necesitamos de todo el mundo».

AFICIÓN: «Lo primero es ganar al Málaga y necesitamos de nuestra afición, que nos está ayudando una barbaridad, está respondiendo en casa y fuera. Tengo la experiencia de jugarnos la permanencia cinco años aquí y la conseguimos gracias a ellos, porque eran casi imposibles. Ver cómo la afición después de un gol encajado te arropa para que tires para adelante es algo que nos va a hacer falta de aquí al final».

CAPITÁN SIN JUGAR: «Es complicado, después de dos temporadas fuera venía con un problema en la rodilla, con muchas dudas en cuanto al futuro y la plantilla tuvo un detalle muy grande, me nombró capitán y eso me hizo sentirme parte del grupo. Es complicado sentirte igual de importante cuando no participas, pero el grupo me lo ha hecho sentir desde el principio. Yo intento ayudar desde fuera, aunque duele no poder estar. Donde de verdad ayuda uno es en el campo y ojalá pueda hacerlo pronto».

DIFERENCIAS CON SU ANTERIOR ETAPA: «Cuando llegué de nuevo, quedaba muy poca gente de aquella etapa. Ahora se genera ser más familia, por los propietarios, el cuerpo técnico, los jugadores... Se ha creado un buen ambiente. Esa conexión con la grada quizá no se llegó a generar de esta manera cuando yo estuve aquí. Los resultados no acompañaban y quizá no transmitíamos esos valores de ahora. El equipo ahora sí que demuestra dejarse la piel en cada partido, ser equipo en todos los sentidos, no hay egoísmos y la afición lo valora».

FOCO: «Aprovecho para dar las gracias a todos los aficionados que me muestran su apoyo. Soy consciente de que se habla de mí y a veces hay poca información sobre mi estado. Yo pedí trabajar con la máxima tranquilidad, porque en un proceso como el mío hay veces en que hay pocas cosas que contar. Cuanto más tranquilo pueda trabajar, mejor irán las cosas y es de agradecer al club y a los medios. Ahora estoy en una fase bonita, que es la de entrenar con el grupo. Tengo mucha esperanza por participar de aquí a que acabe la temporada, primero necesito el alta pero por mí no va a pasar ni un momento de trabajo para estar disponible».