Fran Rico hará una preparación especial de cara a la pretemporada

Fran Rico, ayer. / A. AGUILAR Bernardo Cruz compareció también antes del almuerzo RAFAEL LAMELAS GRANADA Lunes, 10 junio 2019, 01:08

Fran Rico volvió a sentirse futbolista contra el Alcorcón pero no quiere detenerse ahí. La cita no fue su particular partido homenaje. En su mente está ahora prepararse para la campaña que viene en Primera división. Para ello, iniciará un plan particular para estar en el mejor estado cuando Diego Martínez dictamine que se regresa al trabajo.

El jugador habló antes del último almuerzo organizado por el club. «La rodilla ha pasado un calvario, no es la misma que cuando tenía 21 años e iba todo bien. Creo que voy a superar este problema. Mi verano no va a ser como el de todos. Seguiré trabajando para tener la articulación lo más fuerte posible y llegar bien a la pretemporada. Aunque en este final de curso hice prácticamente todos los entrenamientos con el grupo, tendré que seguir con esto y hacer esfuerzos aparte para poder llegar en el mejor estado de forma. Con partidos en verano espero sentirme importante de verdad y volver a jugar».

Ha cubierto etapas duras hasta llegar a lo de este sábado. «Ha sido mucho tiempo alejado de los terrenos de juego. Tenía muchas ganas de volver. Trabajé un montón. Ha sido la recuperación más complicada de mi vida. He pasado momentos en los que yo mismo he tenido dudas, en situaciones de días malos y que ves muy difícil volver a jugar. Gracias a Dios, no perdí la confianza. El servicio médico ha estado increíble conmigo y he podido disfrutar de este día que no olvidaré nunca», agradece.

Rico tenía algo en mente. «Mi primer objetivo era salir con mi hijo al campo. Había jugado muchos partidos con la camiseta del Granada, pero no había contado con la oportunidad de saltar con él. Quería que pasara y que tuviera ese recuerdo. Luego fue todo muy bien: desde la concentración; ver el vestuario otra vez pero participando, pues se ve de otra manera; y luego, en el calentamiento, sentirme otra vez futbolista, como antes. Tuve la tranquilidad de que todo iba a salir bien. Cuando pitó el árbitro me dediqué a disfrutar, competir e intentar ganar», abundó.

El centrocampista de Portonovo también reconoce la labor emprendida en la entidad. «Se ha aprendido de los errores. Viendo cómo se han hecho las cosas este año, el tipo de fichajes que se han emprendido por parte del club, creo que se seguirá en la misma línea. Lo recomendable es que no se pierda la cabeza. Ha pasado aquí otros años: estás en Primera y empiezas a fichar de todo sin pensar en nada más, simplemente en que la afición esté contenta y vea supuestos fichajes estrella. Pero pienso que lo ideal es la línea actual, con los pies en la tierra, incorporando gente comprometida, que sepa dónde viene y disfrute de estar aquí. Este año, la unión de los futbolistas y el cuerpo técnico ha llevado al Granada a la máxima categoría y tienen que intentar que siga así», zanjó.

Bernardo Cruz compareció también antes del almuerzo. «Ha sido una etapa increíble, con una gente fabulosa. Pocas veces te vas a encontrar con la coincidencia de que te puedas ir a tomar un café con el 100% de la plantilla. Se generó algo dentro del vestuario que tiene mucha fuerza, más allá de estrategia y táctica. Un sentimiento unánime por ir en la misma dirección, que tiene mucha más fuerza que cualquier individualidad. Es un factor común cuando hay éxito».