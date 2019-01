Granada CF Los fichajes invernales más madrugadores de la era John Jiang Agra saluda a Hjulsager, fichajes de invierno pasado. / P. V. / GCF Los otros refuerzos de esta época en las dos ventanas anteriores llegaron después de la primera quincena ANTONIO NAVARRO GRANADA Viernes, 18 enero 2019, 00:28

El hecho de que el central Bernardo Cruz y el extremo Dani Ojeda estén ya a disposición de Diego Martínez se debe a que sus contrataciones en el mercado invernal han sido hasta la fecha las más madrugadoras de la etapa de John Jiang al frente del Granada. En los años anteriores todos los fichajes, ocho en total, fueron anunciados en la segunda quincena del mes de enero.

Hasta el momento el refuerzo más tempranero en este periodo de altas y de bajas fue el del central islandés Sverrir Ingi Ingason, confirmado por la entidad el 19 de enero de 2017. Después llegaron al equipo otros cinco futbolistas más (Rui Silva, Adrián Ramos, Héctor, Kone y Wakaso), siendo los dos primeros del Granada en la actualidad. Ingason, que fue firmado hasta junio del 2020, se desvinculó del club tras el descenso a Segunda división y ahora juega en el Rostov ruso.

La pasada campaña las dos novedades que el Granada acometió en el mercado invernal llegaron a la entidad con el plazo de inscripción de jugadores a punto de expirar. Tanto Hjulsager como Salvador Agra, cedidos por el Celta y por el Benfica respectivamente, cerraron su pase el 31 de enero de 2018, no continuando ninguno de ellos al final de su préstamo.

En la actualidad, con una situación mucho más agradable que los dos años anteriores, el Granada de Jiang ha movido ficha antes y no ha tardado en incorporar a Bernardo (con contrato hasta 2021) y a Dani Ojeda (cedido por el Leganés hasta final de temporada). A falta de dos semanas para el fin de esta ventana aún puede llegar alguna guinda o anunciarse salidas, pero lo que parece claro es que el entrenador que este curso capitanea el barco rojiblanco no va a tener que esperar a ningún elemento para poder alinear un once de garantías en los próximos enfrentamientos de los granadinos ante el Elche y el Extremadura.