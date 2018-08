GRANADA CF Todos los fichajes con los que el Granada CF arranca esta tarde la temporada Fede Vico, en su presentación / /ALFREDO AGUILAR Seis son las caras nuevas con las que el conjunto rojiblanco cuenta en la primera jornada de Liga ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 18 agosto 2018, 15:03

No son tantos como en anteriores veranos, lo que significa que desde el Granada se ha intentado mantener la base de la temporada anterior y se ha confiado en promocionar a valores de la cantera.

Seis son las caras nuevas con las que el conjunto rojiblanco cuenta en la primera jornada de Liga, que recordamos a continuación:

-Vadillo: Procede del Huesca, donde la pasada campaña no tuvo demasiada continuidad. No marcó goles, pero repartió seis asistencias, lo que demuestra su importancia en las jugadas de gol que llevaron al conjunto oscense a Primera división. En la máxima categoría curiosamente debutó en Los Cármenes, siendo jugador del Betis, con el que logró ascender en la 2010/11. Jugador rápido y desequilibrante que a priori tiene el puesto asegurado en la banda zurda del ataque rojiblanco. Tiene contrato hasta 2020.

-Fede Vico: Procede del Lugo, aunque es el Leganés el que lo ha cedido al Granada. Futbolista de 24 años que puede jugar en ambas bandas o incluso en la mediapunta, lugar en el que su actual técnico lo utilizó durante el hasta ahora último partido del Granada. En su presentación afirmó ser «un jugador técnico, profesional y trabajador. Sin esto en el fútbol, que es súper físico, no te comes nada. Aportaré mi granito de arena donde me diga el míster, que es el jefe».

-Nico Aguirre: A sus 28 años 'El bicho' afronta su primera experiencia en Europa. Centrocampista criado en el Arsenal Sarandí, el Lanús fue el club argentino con el que consiguió levantar su último campeonato de Liga en 2016 y su última Supercopa en 2017. Después se marchó a jugar al Chongqing Lifan chino. Se espera de él que sea un buen recuperador y que ayude en la salida de balón. Tiene contrato hasta 2019.

-Rodri Ríos: El delantero soriano criado en la cantera del Sevilla lleva dos temporadas consecutivas superando la barrera de los diez goles en Segunda. Los que más le conocen destacan de él que es un delantero luchador, de los que no se arrugan, pero sus 11 goles en el Córdoba (temporada 2016/17) y sus 11 goles en la Cultural Leonesa (temporada 2017/18) también son un aval importante. Tiene contrato hasta el 2020.

-José Antonio Martínez: Central onubense de 25 años que ha pasado por los filiales del Sevilla y del Barcelona. Bien conocido por Diego Martínez, que ya lo tuvo a sus ordenes en el filial hispalense, es un defensa cedido por el Eibar que destaca por su colocación. En la pasada campaña, en Segunda con el filial del Barça, José Antonio Martínez jugó un total de 22 encuentros sin anotar goles.

-Fede San Emeterio: Es el último fichaje confirmado del equipo rojiblanco. Mediocentro criado en la cantera del Racing de Santander, ha jugado 112 partidos en Segunda a pesar de su juventud (21 años). De San Emeterio, que la pasada campaña fue un fijo en las alineaciones del Sevilla Atlético, destaca tanto su rendimiento a la hora de crear juego como de destruir el de los rivales, además de ser un jugador todoterreno al que sus entrenadores también han usado como defensa central, lateral o interior. Está cedido por el Valladolid hasta 2019, aunque el Granada se guarda una opción de compra de dos millones de euros.