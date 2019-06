Granada CF Fernández Monterrubio habla del tope salarial, la plantilla, el estadio y la campaña de abonados Antonio Fernández Monterrubio durante una rueda de prensa. / Pepe Marín El director general del Granada hizo un completo análisis de la situación del club en Cadena Ser FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Jueves, 13 junio 2019, 18:41

Antonio Fernández Monterrubio ha pasado por los micrófonos de Cadena Ser, donde ha dado un buen repaso a la actualidad más candente del club rojiblanco. Economía, plantilla o cambios en el estadio, todo ha entrado en el análisis de uno de los principales nombres en el organigrama del Granada.

TEMPORADA: «Ha sido muy difícil. Nunca habíamos visto una Segunda como la de este año, con un nivel que ha superado el de temporadas anteriores. El 'pasito pasito' surgió a raíz de varias personas en el club, había cosas que cambiar tras el chasco del año pasado. Las más importantes eran la selección del entrenador y la configuración de la plantilla. El mensaje a lanzar tenía una influencia y debía ser más comedido sin renunciar a nada. No podíamos vender ningún objetivo como la temporada anterior. Este año nadie en el club ha mencionado la palabra ascenso».

FUTURO: «Económicamente el futuro no dependía de ascender. El verano pasado fue durísimo. Al no ascender el año pasado, tuvimos que aterrizar en la realidad económica de la segunda división»

TOPE SALARIAL: «Va a ser uno de los más bajos de la categoría y depende de con quién subamos (con Mallorca y el Albacete el Granada tendría mayor tope, menos si subiera algun descendido de Primera: Málaga o Dépor). Es prematuro y los derechos televisivos aún no están claro, pero estaría muy contento si estamos en torno a los 30 millones de euros. Para eso tenemos que trabajar muy duro en otras áreas del club».

CAMPAÑA ABONADOS: «Hemos tenido reuniones internas, este viernes tendremos una exclusivamente para la campaña de abonos. Tenemos enfocada la idea, pero hay que terminar de definirla. No es sólo una cuestión de barajar los precios, pues es un ingreso que repercute poco en el presupuesto. La idea es presentar la campaña los primeros días de julio. Llevamos varios meses trabajando en la vía online, pensando en los abonados de la provincia y de fuera, no sólo de la capital. Inicialmente no estamos pensando en poner 'días del club'».

GRUPO HOPE: «No ha habido ningún cambio, siguen colaborando con nosotros en lo deportivo como lo han hecho durante la temporada. El ascenso es un trabajo en equipo. El Granada también tiene su dirección deportiva, con Fran Sánchez, y está el grupo Hope con Antonio Cordón. Pero esto es un trabajo en equipo, las decisiones se toman de manera consensuada y yo ratifico si la propuesta es viable».

ADRIÁN RAMOS: «Tuvimos una reunión con su representante este lunes y su predisposición (para seguir) es absoluta. Hay que valorarlo y hablar con Diego (Martínez), pero tiene contrato en vigor».

RENOVACIONES: «Hay cosas avanzadas. Una se hará oficial en cuestión de horas. Primero miraremos hacia adentro, aunque tengamos una imagen de lo que hay en el mercado. Sí nos gustaría hacer renovaciones de jugadores que terminan contrato y de jugadores que no lo hacen pero que pensamos que deberíamos ampliar su contrato. Entiendo la impaciencia, pero hay que saber elegir el momento para cerrar una renovación o un fichaje. La columna del equipo la tenemos, otros años no fue así».

RUI SILVA: «Ha sido muy claro, tiene contrato y su intención es que continúe. Él quiere jugar con el Granada en Primera».

VENTAS: «Afortunadamente han llegado ofertas por jugadores, no podía ser de otra manera porque han conseguido un ascenso a Primera. El Granada la respuesta a cualquier tipo de propuesta es la cláusula de rescisión. suponinendo que el jugador quiera marcharse. Nuestra intención es no desprendernos de un activo con el que contamos para el año que viene».

REGRESO DE LOS CEDIDOS: «Vamos a intentar ir a por Pozo y Martínez. Si ellos tienen voluntad, como así entendemos, podremos intentar llegar a un acuerdo con sus clubes. Y confirmo que no vamos a pagar 12 millones por San Emeterio ni por otro jugador, porque eso está fuera de nuestra capacidad económica. 12 millones se pueden utilizar para varios jugadores».

PROYECTO Y CAMBIOS EN EL ESTADIO: «El Granada se sentará con el nuevo alcalde, si es que cambia, y se llegará a un acuerdo con el Ayuntamiento porque hemos de ir de la mano. Lo que más nos urge, porque lo obliga LaLiga, es pasar a iluminación 4K para competir en Primera. Será una inversión de más de un millón de euros. A partir de ahí hay varias inversiones priorizadas en función del presupuesto. Los recursos económicos son limitados y lo que gastemos en Los Cármenes, no lo podemos gastar en jugadores. Estamos abordando un proyecto inicial para hacer las dos esquinas definitivas, no provisionales, del tiro de cámara (preferencia con los fondos), pero no lo podemos hacer antes de la temporada ni en mitad. No es posible.».

ROCHINA Y EL RUBIN KAZÁN: «Hemos cerrado un nuevo acuerdo económico con ellos y han pagado algunas cantidades para ponerse al día de pagos. Quedan por pagarse cantidades importantes que vencen en los próximos meses y esperamos que cumplan y no nos obliguen a una nueva denuncia».

TIN ANGULO: «No estábamos de acuerdo con el fallo y recurrimos».