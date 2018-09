Granada Femenino El femenino sigue líder tras vencer en el pequeño campo del San Miguel GRANADA FEMENINO Lauri y Elo hicieron los goles de las rojiblancas OLEA GRANADA Domingo, 30 septiembre 2018, 20:38

El Granada femenino retuvo el liderato en la Segunda división, condición privilegiada que perdió en anteriores temporadas cuando le tocó defenderla. Esta vez sí, a la tercera fue la vencida y las rojiblancas supieron mantenerse ante un rival que, pese a tener objetivos muy diferentes, cuenta con las dimensiones de su campo como principal arma. Al ser el más pequeño de la categoría, permite a las locales un planteamiento defensivo que convierte a este terreno en todo un fortín. Pese a la derrota, las locales no se lo pusieron fácil a un Granada dominador, que no consiguió imponerse con claridad en el marcador.

Por su parte, el San Miguel logró repetir el resultado de la temporada pasada y solventar con buenas sensaciones el que será uno de los partidos más difíciles.

Desde los primeros minutos de juego el Granada impuso su juego e intentó abrir la lata. El gol de Lauri en el minuto 13 hizo que las rojiblancas pudieran estar tranquilas viéndose por delante en el marcador. Las placentinas, con una defensa a ultranza, casi renunciaron a llegar a la meta guardada por Andrea Romero.

0 San Miguel Sara, Paula Matas (Nelsary, min. 72), Cristina, Saray (Melany, min. 60), Marta Herrera (Mari Carmen, min. 80), Koko, Marta López, Melo, Alicia (Paula Fernández, min. 50), Guty y Naza. 2 Granada Andrea Romero, Alba Pérez (Peque, min. 46), Cristina Moreno, White, Urre, Lula, Coronel (Aurora, min. 65), Yurena, Oviedo (Mari, min. 46), Lauri y Ojeda (Elo, min 46). Goles 0-1, min. 12: Lauri; 0-2, min. 73: Elo. Árbitro Sergio Alba Ramiro, que mostró tarjeta a la local Marta Herrera. Incidencias Cuarta jornada de la Segunda división Nacional femenina, disputado en el Campo Municipal de San Miguel ante un centenar de espectadores.

Las nazaríes mandaban en el marcador y siguieron intentándolo, chocando con el muro defensivo de las locales. Además Sara, la guardameta del San Miguel, logró con varias intervenciones que no subiera ningún tanto más al marcador y, pese a las reiteradas intentonas visitantes, al descanso se llegó con la victoria por la mínima del Granada. Al inicio del segundo tiempo, Alba Pérez, Yael y Ojeda se quedaron en el vestuario y en su lugar salieron Peque –al fin recuperada de su lesión–, Mari y Elo, aunque no cambió la tónica de la primera parte. Dominio visitante, defensa cerrada local, lo que hizo que el Granada no consiguiera aumentar la renta.

Los minutos corrían y los cambios introducidos en el equipo local tampoco insuflaron mejoría en su ataque. Justo antes del parón para hidratarse, Elo hizo el segundo, lo que dio tranquilidad a su equipo.

Este resultado deja a las rojiblancas en cabeza, empatadas con el Santa Teresa y el Cáceres, aunque primeras gracias a su cuenta goleadora. La próxima jornada será en quince días, ya que hay parón por selecciones. El siguiente rival, el 14 de octubre en La Juventud, será el Extremadura, que sólo tiene un punto menos y es quinto.