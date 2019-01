Previa El Femenino, obligado a levantarse en casa María Valenzuela (izquierda), con su Copa. / OLEA Se mide al Pozoalbense en el estadio de la Juventud OLEA GRANADA Domingo, 20 enero 2019, 00:47

El Granada femenino recibe al Pozoalbense cordobés en el Estadio de la Juventud, hoy domingo a las 12. El Granada llega como segundo en la clasificación, tras el Liberbank Santa Teresa de Badajoz, equipo frente al que se dejó la pasada jornada el liderato cuando caía, en el primer partido de la segunda vuelta, por un 2-0. Tras este golpe, el equipo está obligado a levantarse y a seguir luchando. Sólo está un punto por debajo de las de Badajoz, que en esta jornada se enfrentarán a uno de los rivales más difíciles, al Sporting de Huelva B, en tierras onubenses, lo que hace que el líder tenga un más que complicado compromiso.

La semana no ha sido fácil para las rojiblancas, pero es un equipo acostumbrado a levantarse. Tienen doce jornadas por delante y 36 puntos en juego, por lo que hay margen para todo y esa debe de ser la actitud de las guerreras rojiblancas.

El Club Deportivo Pozoalbense llega a la Juventud estando a ocho puntos del equipo nazarí y como quinto clasificado. Sólo los cuatros primeros tienen asegurado su acceso la próxima temporada a la nueva primera B, lo que hace que su nivel de motivación sea extra, y más cuando llega al campo del equipo menos goleado de la categoría y que aspira a ese ascenso a Iberdrola.

El equipo nazarí tendrá que dejarse en el vestuario la presión y los nervios y salir a por todas. Sólo una victoria les vale. En este encuentro no se podrá ver a Mariela Coronel, que la pasada jornada era expulsada por doble amarilla. La argentina tendrá que ver el encuentro desde la grada. Sí se podría ver el retorno de Raky o Loa, dos de las centrales rojiblancas que aún no han podido debutar esta temporada por lesión. Vilar también está en recuperación; ya se le ha retirado la escayola de su mano derecha, pero aún no está en principio para poder jugar en esta semana.

Por otro lado, María Valenzuela está recién aterrizada de su última convocatoria con la selección andaluza sub 17. La portera de Churriana llegó de Tenerife, donde ha disputado el Trofeo Atlántico. La rojita se imponía en la final a la selección canaria, con Valenzuela no sólo en el terreno de juego, sino que ejerciendo de capitana. Un nuevo éxito para esta ella, que sin duda está llamada a grandes hitos.