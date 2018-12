Granada CF Fede Vico: «Me veo primero, pero esto es muy largo» El mediapunta rojiblanco admite que «los rivales cada vez nos conocen más» y que eso está dificultando los últimos partidos A. NAVARRO GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 19:34

El mediapunta del Granada Fede Vico se mostró satisfecho con la victoria conseguida por su equipo ante el Oviedo porque «eran importantes estos tres puntos en casa. Tanto el equipo como la afición se merece esto y me siento muy contento. Sabemos las dificultades de la categoría, los rivales cada vez nos conocen más. Al principio marcabamos goles pronto y ya no pero bueno, me quedo con los tres puntos, que valen lo mismo».

Sobre el tanto marcado por su compañero Adrián Ramos, manifestó que en el vestuario rojiblanco «sabemos de la calidad de Adrián Ramos. Lo demuestra en cada partido, se sacrifica en cada balón, es muy profesional y siempre gusta tener gente así en tu equipo».

Por otro lado, cuestionado sobre qué era lo que le había pedido el entrenador cuando decidió sacarlo al campo Vico respondió que «el Oviedo ha estado muy bien, sabíamos que era un equipo luchador y el míster me ha pedido que fuera yo mismo, que intentase girar y encarar. Eso es lo que he intentado, he dado el pase del gol, otros dos o tres pases buenos y lo importante es que se han quedado aquí los tres puntos. Ahora mismo todo el equipo está enchufado, siempre los titulares y los que salen en la segunda parte demuestran mucho compromiso y creo que ahí está la clave de que estemos primeros».

Precisamente sobre este liderato, al que hasta ahora siempre le han restado importancia desde el vestuario rojiblanco por no estar conseguido el objetivo de los 50 puntos, Fede Vico agregó que «yo lo que me creo el trabajo del día a día. Ahora me veo primero, pero esto es muy largo. Veo que tenemos 37 puntos y para mí eso es lo más importante».