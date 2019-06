Granada CF Fede Vico: «He madurado mucho y estoy deseando demostrarlo en Primera» /ALFREDO AGUILAR El mediapunta cordobés queda renovado para los dos próximos años ANTONIO NAVARRO GRANADA Martes, 11 junio 2019, 20:06

Fede Vico fue presentado como 'nuevo' jugador del Granada para las dos próximas temporadas, después de haber jugado como cedido en el conjunto rojiblanco durante la recién concluida campaña 2018/19.

En el acto estuvo el director general del club, Antonio Fernández Monterrubio, que expuso que Fede Vico «era uno de los nuestros y lo que hacemos hoy es certificar que se queda en su casa. Para nosotros no ha sido una obligación hacer efectiva tu opción de compra sino que ha sido algo gustoso, que estamos encantados de hacerlo». El directivo de la entidad rojiblanca subrayó que «somos felices por haber tomado esta decisión« y le dijo al jugador que »ambas partes confíamos en este proyecto hace un año, cuando hablabamos de ir pasito a pasito, de formar un equipo humilde, comprometido. En ese momento confiaste en el Granada y nosotros (los directivos del Granada) confiamos en ti».

Por su parte, el gerente Fran Sánchez dijo que sentía una «gran satisfacción y una gran alegría« porque Fede Vico »pase a ser un activo del club. Es un futbolista humilde, con ganas de crecer, que a pesar de su juventud ha vivido experiencias bonitas y complicadas en el fútbol y que han formado ese carácter. Es una alegría que siga con nosotros dos temporadas más. Creemos que su rendimiento ha sido muy bueno, nos enfrentamos a un reto muy difícil como es mantener la categoría y sabemos que va a aportar mucho».

El propio Fede Vico comentó que se sentía «encantado de formar parte de esta familia durante las dos próximas temporadas« y que »es un orgullo seguir aquí». También respondió a las siguientes preguntas:

-¿EN QUÉ HA CAMBIADO FEDE VICO RESPECTO A SU ANTERIOR ETAPA EN PRIMERA CON EL CÓRDOBA?: «Fue una etapa bonita en Primera, en Córdoba, y ha cambiado la madurez. En el campo y fuera. Soy un jugador más de equipo, con más compromiso...y hace mucho que estés a gusto en un equipo y en una ciudad».

-¿CREES QUE TE ENCUENTRAS EN EL MEJOR MOMENTO DE TU CARRERA?: «Siempre he pensado en jugar en la máxima categoría. Cuando jugué en el Córdoba fue una temporada complicada, pero ahora estoy en el Granada, he madurado mucho y estoy deseando demostrarlo».

-VALORACIÓN DE LA TEMPORADA A NIVEL PERSONAL: «No puedo destacar la temporada a nivel individual, pero si tengo que subrayar algo sería mi continuidad. He jugado 39 partidos, me he perdido uno por sanción, el del domingo ante el Alcorcón, el del Reus y me siento muy contento con mi temporada».

-¿QUÉ CAMBIARÁ LA PRÓXIMA TEMPORADA?: «Algunos compañeros cambiarán, pero yo voy a seguir trabajando igual. Vamos a trabajar con la misma humildad, con el mismo sacrificio y no se debe cambiar nada. Se tiene que mantener la cohesión que hay en el grupo, que sigamos siendo una familia. A la afición decirle que estaremos en Primera, que estaremos con los mejores y no será todo bonito así que cuando al equipo no le salgan los resultados que nos apoyen porque seguiremos siendo los mismos que subimos a Primera».