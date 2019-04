Granada CF Fede Vico: «El ambiente de hoy ha sido increíble» Fede Vico se duele en el suelo tras haber recibido una falta. / /R.L.P. El mediapunta rojiblanco se siente «muy bien en lo personal» porque «la confianza te la dan los minutos y llevo bastantes partidos» ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 6 abril 2019, 22:09

El mediapunta rojiblanco Fede Vico no pudo ocultar su felicidad en zona mixta a la conclusión de un «partido disputado en el que la victoria es lo principal, siempre con el apoyo de nuestro público porque el ambiente de hoy ha sido increíble».

Su buen momento, refrendado con una asistencia de gol a Antonio Puertas, es una de las noticias positivas del equipo granadino y a la hora de buscar una explicación a ese buen momento de forma apunta que «la confianza te la dan los minutos y llevo bastantes partidos jugando todo así que me siento muy bien en lo personal. En lo colectivo altibajos hay siempre durante la temporada y más en jugadores de segunda línea. Estamos cinco y ahí está la clave, que nos compenetramos muy bien y si el míster sigue contando conmigo estaré encantado». A Vico incluso le da tiempo a bromear con sus números y su relación con Puertas: «No sé cuantas asistencias llevo, pero esta bien llevar dos semanas dándole goles a Antonio Puertas. Ya va siendo hora de que él me dé alguno».

Cuestionado sobre cual es la clave para que el Granada esté ofreciendo tan buen rendimiento en un año tan exigente, Vico respondió que «familia. Ser una familia. Hay momentos para todos y ahí está la clave de este equipo. De todos los vestuarios en los que he estado este es de los más unidos, no tengo duda. La conexión con la afición también es importante y yo estoy encantado».

En cuanto a los objetivos del equipo, el futbolista andaluz no quiere perder de vista el ir partido a partido pese a lo bien posicionado que está el equipo: «Quedan nueve partidos pero lo que a nosotros nos interesa es el viernes ante el Gijón. Nosotros tenemos que correr más de la cuenta y seguir trabajando igual que hasta ahora porque es lo que nos ha traído hasta aquí».

Por último, fue preguntado sobre las entradas a Montoro de las últimas jornadas y sobre este tema comentó que «yo no quiero pensar mal. Para mí es uno de los jugadores del equipo, me parece uno de los mejores de la categoría en su puesto y no quiero pensar que van a por él, pero lo cierto es que se está llevando todos los palos».