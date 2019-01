Granada CF Fede San Emeterio: «Mantendremos el ir pasito a pasito hasta la última jornada» El mediocampista rojiblanco subraya que el punto sumado por el Granada en Cádiz «sabe bien» A. NAVARRO GRANADA Viernes, 11 enero 2019, 23:58

El centrocampista del Granada Fede San Emeterio dio por bueno el empate ante el Cádiz porque ese punto logrado por el equipo granadino «sabe bien. Es un punto para seguir sumando. Llevamos cinco partidos sin perder, cerramos la primera vuelta con 40 puntos y eso está bien».

Sobre los motivos que llevaron al Granada a crear menos ocasiones que en otros partidos, San Emeterio explicó que «ellos (los jugadores del Cádiz) se caracterizan por tener una buena defensa. Es muy difícil crearles una ocasión y encima su míster dijo entre semana que el Osasuna les había creado muchas ocasiones por lo que ellos estuvieron más juntos que nunca y a nosotros nos costó crear ocasiones. En la primera parte hemos tenido y yo creo que otras veces hemos tenido más eficacia pero bueno, hay que seguir trabajando».

Es por este motivo que el ex del Sevilla considera que «si ha habido pocas ocasiones es por mérito de ellos. Creo que solo habían perdido un partido aquí y un punto no es malo para seguir sumando. Nosotros en esta primera vuelta hemos hecho 40 puntos, son muchísimos para una primera vuelta y creo que hay que estar contentos con el trabajo del equipo, se nos ve una identidad propia y no ganamos los partidos por jugadas aisladas sino que hay que darle mérito al trabajo que hacemos».

Por último, sobre la filosofía del equipo de ir 'pasito a pasito' San Emeterio dijo que ese lema «lo mantenemos desde la primera jornada en Elche y lo mantendremos hasta la última. Es lo que nos ha hecho sumar muchos puntos y nos hará sumar más».