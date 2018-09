Granada CF Fede San Emeterio: «Nos han faltado minutos» LALIGA El mediocampista del Granada lamenta la derrota pero matiza que a lo largo de la temporada «no todo iba a ser un camino de rosas» A. NAVARRO GRANADA Martes, 25 septiembre 2018, 00:39

El mediocampista del Granada Fede San Emeterio lamentó tras la derrota cosechada por su equipo en Riazor que «veníamos de un gran inicio de temporada, lo habíamos hecho bien pero en la primera mitad nos faltó profundidad. Creo que en la segunda evolucionamos mejor, supimos llegar y hay que quedarse con esos últimos minutos en los que el equipo lo ha intentado porque nos han faltado minutos y creo que si el partido dura más podríamos haber empatado».

La jugada del 1-0 fue clave en el transcurso del encuentro y el medio cántabro reconoce que «da coraje cometer ese penalti. Por mi posición no sé si ha sido claro o no, pero el equipo estaba muy bien en esa segunda parte, moviendo el balón con más seguridad. El penalti fue un mazazo pero sabíamos que no todo iba a ser un camino de rosas. Este campo es muy difícil ante un equipazo como el Dépor y como ya he dicho antes con esos últimos minutos es con lo que hay que quedarse».

Por último, el futbolista cedido por el Valladolid comentó que «lo bueno que tiene el fútbol es que cada fin de semana te da una nueva oportunidad. Sabemos que el próximo fin de semana recibimos al Córdoba en casa. Queremos hacer un fortín de Los Cármenes, que sea difícil puntuar allí para los que vengan y qué mejor manera de avanzar que ganarle al Córdoba este sábado».