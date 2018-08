Fallece el socio nº1 del granada cf

Hemos perdido nuevamente al socio más antiguo de nuestro Granada Club de Fútbol. Andrés fue el último superviviente de la saga Ruiz Martínez, el benjamín de ocho hermanos. Su origen está en la localidad granadina de Castilléjar, en la zona norte de la provincia granadina.

Nacido con sangre roja y alma blanca, le gustó el fútbol desde su infancia. Con estos factores tenía muy claro cuál seria su equipo favorito, lógicamente por su ADN se decantó por el Granada CF; y en el club de sus amores se hizo socio muy joven. Su primer carné lo consigue en la temporada 1956/57.

Andrés Ruiz fue seguidor empedernido del conjunto granadino a lo largo y ancho de su vida, en todas las divisiones donde militó el conjunto rojiblanco se mostró como fiel aficionado, nunca faltó a ninguna cita, con independencia de la categoría, Primera o Tercera división, allí estuvo siempre para animar al equipo con lluvia, nieve, frío o calor. Le daba igual la climatología, lo importante y en lo que solo pensaba era en ver en Los Cármenes, el de la carretera de Jaén o el 'nuevo' del Zaidín, al equipo de sus anhelos. El rival tampoco le importaba. Si el Granada ganaba salía contentísimo, si perdía se quedaba satisfecho por haberlo visto jugar, para él era suficiente con asistir y apoyarlo.

Por la vinculación familiar con mi esposa, estando yo en diferentes directivas del club, viví numerosas anécdotas con el bueno de Andrés. A medida que pasaba el tiempo, cada vez se acercaba más en la 'lista' para ser el socio número 1 del Granada CF. Yo le decía: «No tengas prisa que todo llegará a su tiempo». Efectivamente llegó el día, consiguió ver cumplido su sueño, ser el socio más antiguo, lo que le llenó de orgullo.

Ahora Andrés nos deja físicamente, pero permanece en nuestras mentes y corazones. También en nuestro fútbol y Granada CF como ejemplo. Hombre bondadoso, amable, educado, cordial y sintiendo los colores rojiblancos hasta el final de sus días. El granadinismo está de luto de nuevo porque pierde a otro de los socios más fieles del equipo a lo largo de su historia. Andrés acudía al campo en pleno invierno y ya con edad avanzada, no le importaba, me decía, porque era feliz viendo «a mi 'Graná' en vivo y en directo». La televisión, para él, no tenía aliciente. Gracias a Andrés por su dedicación y gracias también de corazón al Granada CF por acompañar a la familia en su despedida.

Andrés, fuiste noble y generoso con tus colores, fiel al club y a tu Granada CF, después de estar 62 años como socio del club rojiblanco, te felicito por ello y espero y deseo que donde te encuentres, sigas disfrutando del escudo de tu equipo y, también, que los partidos de esta nueva temporada puedas contemplarlos desde el cielo. Te lo mereces, querido Andrés. Hasta siempre.