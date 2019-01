Granada CF El Extremadura pretende a Alberto Martín para este mercado P. V. / GCF El entorno del futbolistas explica que ha tenido varias opciones pero que no hay nada concreto CAMILO ÁLVAREZ GRANADA Viernes, 18 enero 2019, 00:27

La marcha del máximo goleador de Segunda, Enric Gallego, al Huesca de Primera división ha dejado una buena cantidad en el Extremadura que el club pacense pretende utilizar en este mercado de invierno. Desde Almendralejo aseguran que una opción que maneja es la incorporación del rojiblanco Alberto Martín, e incluso aseguraban que el asunto estaba muy avanzado. Sin embargo, la información desde el otro lado dice todo lo contrario. El entorno del futbolistas explica que ha tenido varias opciones pero que no hay nada concreto.

Desde el Granada aseguran que no tienen prevista ninguna salida más allá de las de los defensas Pablo Vázquez y Hongla, que no cuentan para Diego Martínez. El entrenador gallego no quiere que ningún efectivo se marche, y menos alguien importante en el vestuario como Alberto Martín. Desde el club rojiblanco insisten en que tiene contrato hasta junio y solo se plantean que cumpla el acuerdo.

En el capítulo de llegadas no hay demasiadas novedades. La entidad granadinista se mantiene atenta al mercado pero no ha avanzado en ningún otro asunto, ya que no existe ninguna prioridad. En su momento mostró interés por futbolistas de ataque como Marc Cardona o Ivi. Precisamente este último anda en boca de todos últimamente, ante su posible salida del Valladolid, máxime tras la llegada de Hervías. Aunque todas las miradas apuntan al Granada como destino del actual jugador pucelano, desde el club rojiblanco insisten en que es un futbolista que gusta pero no ha habido nuevos movimientos en las últimas horas.