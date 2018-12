Granada CF Experiencia y exotismo en una selección abierta al cambio generacional José Callejón en un partido de la liga italiana con el Nápoles / EFE Los números de José Callejón siguen siendo los más brillantes del fútbol provincial ANTONIO NAVARRO Granada Domingo, 30 diciembre 2018, 01:49

Al hablar de los jugadores granadinos que más están brillando en el mundo del fútbol a día de hoy es irremediable mirar hacia el sur de Italia, donde José Callejón sigue siendo una de las referencias ofensivas del Nápoles, uno de los grandes del fútbol europeo. A sus 31 años el extremo cinco veces internacional con la selección española sigue demostrando que las cualidades que lo convirtieron en campeón de LaLiga española con la camiseta del Real Madrid siguen intactas y que aún le queda cuerda para rato.

No obstante, Callejón no es el único futbolista de esta tierra que ha conseguido hacerse un hueco en la élite. Es el atacante más reputado y, lógicamente, los goles y las asistencias llaman más la atención que el trabajo sucio, pero si nos atreviéramos a formar un once con los mejores granadinos de 2018 se podría contar con un portero que lo juega todo en uno de los equipos más importantes de Grecia o con dos defensores con un amplio currículum en Primera división, categoría en la que uno de ellos milita en el equipo revelación de esta temporada, el Deportivo Alavés, que va a finalizar el año en quinta posición, a un punto de la 'zona Champions' que por ahora cierra el Real Madrid.

En la portería habría poca discusión. Julián Cuesta (27 años) lleva ya varias temporadas rindiendo a un gran nivel y, tras su experiencia en el Wisla Cracovia polaco, esta campaña defiende el arco de un histórico del fútbol griego: el Aris de Salónica. El de Campotéjar empezó el campeonato siendo el favorito del técnico Paco Herrera y tras la rescisión de contrato de este (que ha vuelto a España para ocupar el banquillo de la UD Las Palmas), ha continuado siendo indiscutible en los 'onces' del conjunto heleno, al que ahora entrena Savvas Pantelidis.

Si bien es cierto que el Aris está muy alejado de los puestos de cabeza, el equipo de Cuesta está peleando con el AEK de Atenas, el Panathinaikos y el Panaitolikos Argos por el cuarto puesto de la tabla, que da derecho a jugar la Europa League.

La solvencia que demuestran los defensores nacidos en esta provincia invitaría a que en una hipotética selección granadina fuese sugerente probar con un sistema 5-3-2, un bloque que sería fuerte atrás, que tendría mucha rapidez en las dos bandas y buenos jugadores por alto y por bajo para definir con precisión en el área contraria. Quizá el puesto más codiciado en el once sea el de lateral derecho. Teniendo en cuenta que Ximo Navarro se podría adaptar a la posición de central, la responsabilidad de defender el costado diestro recaería sobre Miguel Ángel Garrido 'Cifu' (28). El jugador de Zújar pelea esta temporada por regresar a Primera con el Málaga, uno de los clubes más poderosos de la categoría de plata y el recién descendido que mejor está rindiendo en una competición que de momento lidera el Granada.

En el centro de la defensa Ximo Navarro (28), Álex Gálvez (29) y Carlos Ruiz (35) serían apuestas seguras, siendo los dos primeros jugadores currantes en la máxima categoría desde 2013 y 2011 respectivamente, mientras que el bastetano Carlos Ruiz se ha asentado en las filas del Tenerife, equipo al que pertenece desde el año 2013 y con el que ya lleva seis temporadas consecutivas jugando en Segunda. También acumula bastante experiencia en la categoría de plata el propietario del lateral izquierdo, Fran Varela (24), que el pasado verano cambió la camiseta del Real Oviedo por la de un recién ascendido que está inmerso en la temporada más bonita de toda su historia: el Rayo Majadahonda.

En el mediocampo el encargado de construir juego y de ayudar a la zaga a contener las embestidas rivales bien podría ser el almuñequero Andrés Rodríguez 'Andy' (28), habitual en las alineaciones de un Logroñés que está dando mucha guerra en el Grupo II de Segunda B, pero ausente de las mismas en el último mes a causa de un golpe que recibió en un partido ante el Amorebieta, que lo está obligando a seguir un proceso de recuperación que le permita estar de nuevo al cien por cien.

Las bandas serían territorio de los hermanos Callejón. Los dos gemelos de 31 años de la Costa Tropical han seguido caminos diferentes en los últimos años. Mientras José Callejón fue traspasado en 2013 por el Real Madrid al Nápoles italiano, donde ha ganado una Copa y una Supercopa de Italia, Juanmi hace gala de esa velocidad y esa picardía que le caracteriza en el Bolívar boliviano, club al que perteneció entre 2013 y 2016 y al que ahora ha regresado tras una exótica aventura en el Al-Ettifaq de Arabía Saudí. No ha necesitado salir de España uno de los delanteros más bravos del balompié provincial: Samu Corral (26). El atacante granadino, que este verano tuvo que pasar por el quirófano para recuperarse de una pubalgia, ha tenido que engancharse a la competición más tarde que el resto de sus compañeros pero sus cifras goleadoras son bastante respetables (5 goles en 11 encuentros) y su pelea con los defensas en el área rival para facilitar el trabajo a sus compañeros de segunda línea es muy valorada por los entrenadores que este canterano del Granada 74 ha tenido en el Ejido 2012, club en el que ya lleva militando cuatro temporadas.

Muy lejos de su tierra y de esa estabilidad personal ha vivido durante los últimos años Óscar García (30), delantero del que ha venido siendo líder del Grupo IV de Segunda B durante casi toda la temporada –el Melilla– y único jugador de ataque de esta selección que se ha enfrentado al Real Madrid esta campaña (en Copa del Rey). Óscar se ha caracterizado por ser un trotamundos del fútbol, habiendo jugado varias temporadas en Kazajistán y en Noruega, aunque fue en Nueva Zelanda donde logró coronarse campeón de Liga y de la Liga de Campeones de Oceanía con el Auckland City. Después de un triunfal regreso a su país, siendo uno de los futbolistas más destacados del Leioa en las dos últimas temporadas, el Melilla logró convencer durante el pasado verano a un delantero que definió como «rápido, versátil, que se desenvuelve a las mil maravillas como única referencia de ataque y al que no le incomoda caer a las bandas si fuera necesario».

Su actual técnico, Luis Carrión, dijo en su presentación que era un futbolista «con ganas de demostrar lo que vale en el campo» y no se equivocó: ocho goles lleva marcados entre Liga y Copa este ariete formado en la cantera del Málaga y cuya última participación en un equipo granadino tuvo lugar hace más de un lustro: fue delantero del Loja en la campaña 2012/13.

Savia nueva

Si dentro del once anteriormente comentado priman los jugadores con experiencia, no conviene olvidar que en Granada han nacido jóvenes valores que en estos momentos son promesas, pero que en un futuro no muy lejano se espera que demuestren todo su potencial. Éste podría ser el caso del mediocampista almuñequero Echu (cedido por el Real Madrid al Rayo Majadahonda, donde está jugando pocos minutos) o del punta Pablo Moreno, canterano del Barça que a sus 16 años juega en el filial de la Juventus de Turín, pero que ya ha llegado a entrenar a las ordenes de Massimiliano Allegri en el primer equipo, donde ha compartido vestuario con algunos de los mejores jugadores del mundo como Bonucci, Dybala o Cristiano Ronaldo.

A la espera de que se confirmen (o no) los pronósticos más optimistas, en el banquillo de esta selección granadina podrían esperar su turno Cristian Arco como portero suplente (a sus 23 años juega en el filial del Cádiz y es uno de los guardametas menos goleados de España); también Antonio Marín (22), que es uno de los futbolistas más regulares del Recreativo Granada y que por su experiencia –ha llegado a debutar en Primera– y su polivalencia, un lateral diestro que se adapta al puesto de central o de lateral zurdo, es el granadino que entrena con más frecuencia a las ordenes del técnico del Granada, Diego Martínez.

En el mediocampo Álex Moreno (26) esperaría su turno tras un año muy intenso en el Lincoln FC, con el que ganó la Liga de Gibraltar y con el que llegó a la segunda ronda de la fase previa de la Champions League. También podría actuar en esa demarcación o jugar como mediapunta Abel Gómez (36), que es un fijo en las alineaciones del Atlético Sanluqueño. En las bandas, como jugadores de refresco, quedarían Nico Hidalgo, que a sus 26 años ahora milita en el Racing de Santander, y Juanan Entrena (22), en el Omonia Nicosia, mientras que en ataque sería interesante ver la progresión de Antonio López (26), un punta que deja buen sabor de boca en todos los clubes en los que milita y que este año ha marcado 37 goles en total, repartidos en los 22 anotados con el Loja y los 15 con el Real Jaén, que es el equipo en el que juega actualmente.