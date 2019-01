Granada CF Un examen de altura para el precipitado debut de Bernardo Quini, rodeado de jugadores del Elche / Pepe Marín El cordobés, que lleva apenas una semana entrenando con el Granada, tuvo que lidiar con Sory Kaba, una pareja de baile incómoda CAMILO ÁLVAREZ Granada Martes, 22 enero 2019, 00:58

Un esguince de rodilla no parecía ser suficiente para dejar a Germán fuera del equipo, pero teniendo en cuenta que el Granada afrontaba ahora dos partidos en casa y frente a rivales de la zona baja de la tabla, era el momento de recuperar a un futbolista básico. Además, este vez sí existe un recurso en el que Diego Martínez confía como Bernardo. El cordobés, en apenas una semana de trabajo en su nuevo equipo, se vio de repente en el once titular. Para no ofrecerle un debut plácido, enfrente se colocó un delantero tan complicado como Sory Kaba, con el que acabó enfrentado en todos los sentidos.

Bernardo mostró pausa en su juego con la pelota, fortaleza aérea y buena colocación. También evidenció falta de ritmo para aguantar al cien por cien el último tramo. Venía de jugar poco en Lugo y, sin demasiado espacio para la adaptación, se vio inmerso al cien por cien en la batalla. Aguantó hasta el final. Mostró compenetración con Martínez, con el que ya había jugado en el Sevilla Atlético. Tampoco el discurso de su entrenador le era extraño, pues ya sabe lo que el gallego pide.

Aunque en el partido ante el Elche el que verdaderamente destacó en defensa fue José Antonio Martínez. Acostumbrado a ser el escudero, esta vez le tocó ejercer de caballero. Mandar. Dar las instrucciones para que la línea de atrás saliera cuando la pelota se alejaba de su área y mantener la compostura con las arremetidas del contrario. El onubense mostró personalidad suficiente para ejercer de líder en una cita en la que el rival no aportó en exceso ofensivamente pero el simple hecho de contener a Sory Kaba dio trabajo de sobra a los zagueros.

En la primera parte la pelea más intensa del delantero guineano la tuvo con Martínez, que estuvo a su altura física y de entrega. Un continuo choque de trenes entre dos futbolistas que no son precisamente pequeños (1,91 metros de Kaba por el 1,89 del defensa del Granada). Saltaron chispas literalmente.

En la segunda parte, viendo que con el onubense no podía, Kaba se pegó a Bernardo creyendo que acabaría claudicando ante los continuos duelos a los que somete a los defensores. El recién llegado no rehuyó el choque, pero sí sufrió cuando el guineano pudo correr. De hecho, fue al cordobés al que se le escapó para provocar el penalti de Rui. Muy difícil, casi imposible, frenar al gigante ilicitano cuando emprende la carrera. Una pequeña mancha en un expediente corto por el momento pero más que correcto teniendo en cuenta todas las circunstancias de su debut.

Pendiente y crítico

Bernardo sabía que se enfrentaba a un reto mayúsculo al venir al Granada con dos centrales tan en forma como Germán y Martínez. Cuestionado por ello en su presentación, aseguró que «he seguido mucho a este equipo porque me gusta ver el fútbol de Segunda División. Tanto Martínez como Germán están a un nivel fantástico, están dando solidez, confianza y empaque al equipo. No es casualidad que se deje tanto la portería a cero. Hay un buen nivel en el puesto, va a haber una competitividad sana», señaló. ¿Qué puede mejorar?: «Sinceramente, lo más importante para un equipo es que cuando no atraviese un buen momento en el partido no encaje gol. Eso al Granada le pasa. Intentar defender un poco más adelante, ser valientes, defender lejos de tu portería. Todos podemos mejorar, tenemos que ser críticos y exigentes».