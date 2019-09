Filial Un estadio de buenos recuerdos pero con un césped que preocupa Isma Ruiz avanza con el balón controlado en el último partido del Recreativo. / /PV/GCF El Recreativo Granada jugará mañana en Talavera de la Reina lamentando que el mal estado del terreno de juego pueda perjudicar a los dos equipos ANTONIO NAVARRO GRANADA Sábado, 7 septiembre 2019, 00:57

El Recreativo volverá este domingo a un campo en el que la pasada campaña le dio carpetazo a una racha de seis jornadas consecutivas sin ganar y se aferró con fuerza al salvavidas de la permanencia: el estadio El Prado de Talavera de la Reina. El partido, disputado el 28 de abril, les sirvió a los de David Tenorio para salir del descenso a falta de tres jornadas para el final, dependiendo de sí mismos para certificar su continuidad en Segunda B en las últimas citas del calendario ante Linense, Recreativo de Huelva y Don Benito.

En el once que puso en liza el técnico granadino hay pocos jugadores con opciones de repetir mañana con la camiseta rojiblanca. Fue el siguiente: Lejárraga (ahora en el Real Murcia), Garrido (lesionado), Héctor (puede jugar), Fran Serrano (puede jugar), Neva (en el primer equipo), Isi (puede jugar), Andrés García (Mirandés), Nacho Buil (San Sebastián de los Reyes), Rubén Sánchez (sigue), Jean Carlos (Wisla Cracovia) y Juancho (sin equipo). Los autores de los goles de aquel encuentro que finalizó con un 0-2 en el marcador fueron Juancho y Javier Ontiveros.

Sin embargo, a pesar de ser un escenario que trae excelentes recuerdos a los componentes de aquel equipo y de su atractivo nombre, el estadio El Prado no es el más atractivo para jugar al fútbol en el Grupo IV de Segunda B. El mal estado del césped condicionó y mucho el único encuentro de liga que el equipo talaverano ha disputado en liga: el celebrado el pasado 25 de agosto ante el Marbella (1-1). En aquel choque, en el que ambos equipos marcaron a balón parado, el técnico del equipo marbellí afirmó estar «sorprendido» por el estado del terreno de juego y en sala de prensa comentó que «lo mejor es que a este campo no vamos a venir más». Ahora la patata caliente le toca al Recreativo Granada y el técnico granadino, David Tenorio, lamenta que «la mayor lástima para los dos equipos es el mal estado del terreno de juego. Es un estadio con encanto, pero el césped está mal en la actualidad y eso va a ser un condicionante para los dos equipos». Según reflejan los medios locales, el problema es político ya que el concejal de deportes de Talavera, Sergio Gutiérrez, declaró ayer que «la sustitución del césped fue una promesa del anterior alcalde y cuando llegamos no había ya posibilidad de hacerla por tiempos», quedando postergada hasta el verano del próximo 2020, cuando la competición liguera volverá a detenerse durante casi tres meses.

Por otro lado, el mediocampista del Recreativo Granada Isma Ruiz fue titular ayer y jugó los primeros 67 minutos del encuentro que la selección española sub 19 disputó ante Japón en el estadio Pinatar Arena (derrota final por 0-1 para los españoles, entrenados por Santi Denia).