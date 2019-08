Rival El Espanyol busca en Ucrania regresar a la competición europea doce años después Su partido se celebra a las 19 horas en Ucrania EFE BARCELONA Jueves, 29 agosto 2019, 01:27

El Espanyol, próximo rival del Granada, está a las puertas de regresar a Europa doce años después, y lo hará si hoy en Ucrania y contra el Zorya Luhansk es capaz de eliminarlo en la tercera fase para definir los equipos que jugarán la Liga Europa (19 horas, estadio Central Metallurg). El equipo de David Gallego viaja con todo el equipo (28 jugadores) a Ucrania, con la ventaja de un 3-1 en la ida, partido que los espanyolistas tuvieron que remontar, tras ir perdiendo un 0-1.

El sorteo de la Liga Europa se celebrará el viernes 30 a las 12:30 horas en el foro Grimaldi de Mónaco, y en cuyos bombos ya se encuentran Sevilla y Getafe. El Espanyol ha tenido el inconveniente de jugar una fase previa en verano, lo que ha condicionado la preparación y, en parte, el nivel del equipo en LaLiga, con un solo punto en su haber y un solo gol, el del empate en el campo del Alavés (1-1).

Después de dos rondas bastante cómodas, no tendría que sufrir con la ventaja que lleva para derrotar a un rival algo más rodado, pero de menor entidad. A pesar de ello, en la ida ya dio el susto al ponerse 0-1 y al parar un penalti el guardameta Shevchenko disparado por Granero. El Espanyol, al final, no sólo ganó, sino que había contraído méritos suficientes para viajar al Metallurh con una ventaja superior. El Zorya hace tiempo que, por razones de seguridad por el conflicto bélico acaecido en Ucrania, juega sus partidos a unos 400 kilómetros de su ciudad, y lo hace en la de Zaporiyia. David Gallego ha viajado con todos los jugadores, incluidos los dos recuperados de sendas lesiones de rodilla, como son David López y Pablo Piatti, aunque no se espera que salgan en el equipo inicial. Quien sí que podría tener minutos es el argentino Jonathan Calleri, después de que el ariete se haya comprometido como cedido una campaña.