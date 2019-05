Héroes del ascenso: Juande «Estaba escrito que teníamos que subir, se dieron tantas cosas bonitas» Juande disfruta de un merecido descanso tras una gran temporada en el Perth Glory. / R. I. El motrileño, que está jugando en Australia, recuerda con mucho cariño aquel ascenso y cómo se vivieron esos días en la ciudad FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Sábado, 1 junio 2019, 02:31

No es fácil salir de tu equipo a mitad de temporada y cuajar en un vestuario que se lleva fraguando desde julio. Sin embargo, todos los grandes equipos de los últimos tiempos cuentan con alguien llegado en mitad de la batalla para potenciar lo bueno, aportar una visión distinta y sumar su granito de arena. En el Granada del último ascenso fue un granadino. Juande Prados, nacido en Motril, se incorporó a finales de enero, cedido del Real Betis. Desde entonces vivió el sensacional ambiente de un equipo que iba a ir, literalmente, en ascenso.

«Es una pena que el Granada bajara a Segunda. Fue un buen tiempo para sentar unas bases como ahora el Eibar. Ahora tiene una opción inmejorable para ascender», comenta desde Motril, donde descansa tras encabezar la liga regular con el Perth Glory en Australia. Recuerda con cariño el ascenso no sólo por lo que significaba para él, sino para la ciudad. «Fue muy gratificante ver la felicidad de la gente. El Granada llevaba mucho tiempo sin subir a Primera y tenía amigos que eran granadinistas de toda la vida. Fue bueno para mí, pero me quedo con lo emotivo que fue para la gente de la ciudad», explica.

«El ambiente era inmejorable y fue la clave de subir. Con todos: utilleros, fisios, jugadores... Dentro del autobús el equipo cantaba y bailaba. Me acuerdo de los recibimientos del bus en el 'play off', que eran espectaculares. Luego tocaba ponerse el mono de trabajo y el equipo se lo ponía», asevera el centrocampista. «Yo creo que el Granada va a conseguir subir directamente. Ha tenido un buen bloque y un buen vestuario, con mucha regularidad y buenos resultados», analiza Juande. Y es que la principal diferencia entre el ascenso de los de Fabri y el posible logro de los de Diego es la forma de promocionar. «Nosotros tuvimos esa pizca de suerte en los partidos del 'play off' y aquella tanda de penaltis. Cuando llegué en invierno, el equipo estaba fuera de esos puestos y luego siempre fue en ascenso por el ambiente en el vestuario. Fue el equipo que llegó en mejor forma. Estaba escrito que teníamos que subir. Cuando se dan tantas cosas bonitas», apunta.

Juande, a la izquierda, saluda a Geijo tras un partido. / IDEAL

No es fácil, sin embargo, que se den todas esas 'cosas' para ascender pues «en Segunda siempre se tiene un bajón, pero el equipo siempre ha sido constante. Vi el último partido con mi padre y fue una pena que todos los que fueran a Los Cármenes no pudieran celebrar el ascenso». Como buen granadino y motrileño, para Juande la palabra Granada no es solamente un equipo de fútbol. «Es una de las ciudades más bonitas y lo que le pase siempre me alegra. Cuando vengo veo la prosperidad, la ciudad crece y encima el equipo pudiendo volver a Primera. Es bonito», sentencia.

Cuestionado por su relación con los que compartió vestuario, Juande comenta que «ceno de vez en cuando con Abel, contra Geijo he jugado en Italia. Guardo buen recuerdo de todos y, si nos vemos, nos abrazaríamos. Además tengo muy buena amistad con Jesús, el utillero del equipo».