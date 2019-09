Declaraciones Escribá: «Nos cargamos el fútbol; esto tiene que cambiar» El entrenador del Celta se mostró muy duro con la aplicación del VAR en la derrota de su equipo frente al Granada EFE VIGO Domingo, 15 septiembre 2019, 19:19

El entrenador del Celta de Vigo, Fran Escribá, pidió, después de la derrota de su equipo ante el Granada en un partido que jugaron con dos futbolistas menos desde el minuto 25 por expulsión tras revisar el colegiado Prieto Iglesias el VAR, hacer un «análisis» porque, a su entender, la nueva norma «se está cargando el fútbol».

«El VAR requiere una análisis más profundo que una simple frase en una sala de prensa que se puede sacar de contexto. Necesita un análisis por parte de la gente que ha puesto la norma esta porque todos, nos haya perjudicado o beneficiado, no estamos de acuerdo con su aplicación», declaró en rueda de prensa

Escribá exculpó al colegiado navarro Prieto Iglesia: «Él no tiene culpa, aplicó la norma. Jorge va a apretar a Soldado sin ninguna mala intención. En su día nos dijeron bien claro que la voluntad no se iba a valorar. El problema es la norma. Creo que dentro de tres jornadas, un mes o antes de Navidad, se cambiará porque además lo hemos dicho muchas veces, lo han dicho los expertos, el tendón no se rompe con un contacto».

El preparador del Celta, enojado, insistió en la necesidad de cambiar esta norma porque «nos cargamos el fútbol, lo digo en serio, no es por haber perdido el partido. Lo triste es que esto no es fútbol, yo no pagaría para ir a ver un partido de 11 contra 9. Esto aleja a la gente del fútbol, esto no nos acerca al fútbol que todos queremos».