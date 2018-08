Conclusión Escaso final de mercado para el Granada CF El club cierra en la última jornada la cesión de Baena y de momento ha de seguir con Javi Varas en plantilla RAFAEL LAMELAS GRANADA Sábado, 1 septiembre 2018, 01:56

Ni central, ni mediapunta ni otro delantero. Cualquier esperanza de fichajes que tuviera el aficionado para la última jornada del mercado en el Granada carecía de fundamento salvo un giro favorable en la 'operación salida' de la entidad o algún ofrecimiento a coste cero en las posiciones buscadas. No fue el caso. El Granada sólo pudo cerrar ayer la marcha de Raúl Baena al Melbourne City bajo la fórmula de la cesión por un año en la que ahorra una parte de su salario, no la totalidad, que está en torno al medio millón.

Javi Varas persistió en su idea y no disolvió su contrato. El club sigue con la intención de negociar en estos días su finiquito y no darle minutos. Las necesidades en otros puestos estaban ahí, asumidas por el propio entrenador en público, pero las limitaciones económicas han abocado a una plantilla escasa, sujetada a que no haya graves lesiones y que algunas promesas prosperen.

A Australia con regreso en verano Raúl baena

Tras días de negociación y alguna reticencia inicial, Raúl Baena se va al Melbourne Victory, club australiano. El centrocampista malagueño pactó su cesión por una temporada. El futbolista regresó al mediodía a la Ciudad Deportiva para firmar la documentación pertinente y coincidió con el entrenador Diego Martínez y su preparador físico Víctor Lafuente, aunque no fue hasta las 23:53 cuando el club lo oficializó, debido al cambio horario en las antípodas que retrasó el acuerdo con el club en el que recala.

Empeñado en seguir aunque no jugará Javi Varas

Javi Varas a día de hoy sigue siendo jugador del Granada, aunque el club continúa bajo la idea de disolver el año que le queda de contrato. La idea del sevillano era agarrarse al puesto bajo el pensamiento de que, como Saunier la temporada pasada, Diego Martínez pasaría a contar con él como uno más.

Sin embargo, la cúpula de mando sigue empeñada en aligerar cargas que sólo repercutirían en positivo en el mercado de invierno. Proseguirá con su negociación para darle salida, a pesar de que Varas exige el 100% de lo estipulado. En caso de acuerdo, no podrá ir a un equipo español hasta enero.

Ficha en el filial y posible participación en el 'A' Martin HOngla

Martin Hongla se quedará finalmente con licencia del filial, aunque con la opción de subir al primer equipo «si se lo gana», según una importante fuente del club. A pesar de la resistencia inicial mostrada por el jugador y su agente es lo que va a pasar, aunque manejaba una oferta de Ucrania, pero no por todo su salario. El Granada en parte cedió al joven Samba para dejar hueco a Hongla, que se tendrá que poner en forma para tener opciones de contar para Martínez. Por su parte, al juvenil Franklin, también del fondo, se le buscará acomodo en un Tercera.

Un grupo corto en manos de la polivalencia La plantilla

La plantilla del Granada la componen 22 futbolistas, con Varas aún, a los que se añaden Juancho y quizás Hongla. Trece fichajes, de los que cuatro proceden del filial (Aarón, Pablo Vázquez, Adri Castellano y José Antonio), otros cuatro son cedidos (Martínez, Pozo, Fede San Emeterio y Fede Vico, estos dos últimos con opciones de compra), tres en propiedad (Aguirre y Vadillo, libres; Rodri tras el pago de 70.000 euros) más Adrián Ramos, que ha pasado a propiedad, libre mediante una fórmula en la que se le paga la mayor parte de su emolumentos en China mediante derechos de imagen; y Fran Rico, que regresa tras sus dos años en el Eibar, lesionado.

Dentro del sistema 1-4-2-3-1 que viene empleado Diego Martínez, hay un par de puestos que no están doblados. La posición débil sería la de central, que cuenta sólo con tres especialistas (Germán Sánchez, Martínez y Pablo Vázquez), aunque Víctor Díaz está actuando ahí y Fede San Emeterio puede retrasarse. En la mediapunta está Fede Vico. Puede ocupar ese enganche Vadillo, Puertas o Pozo, adaptables a ambos extremos. Son cuatro para tres demarcaciones, si bien el entrenador ha barajado la opción de incluir al canterano José González para formar un 'trivote'. En punta, el dilema queda entre Rodri y Adrián Ramos, con Juancho, con licencia del Recreativo, como alternativa a ellos o como variante ofensiva en banda.

Joselu, la marcha más dolorosa por lo económico Otras salidas previas

Muchos jugadores se fueron. Estuvieron cedidos en Granada pero no retornaron Iriondo, Hjulsager, Pierre Kunde Agra y Rey Manaj. Acababa contrato y no renovó Chico Flores. Pedro Sánchez disolvió para ir Dépor y Joselu a Oviedo, salida dolorosa porque no fue por motivos deportivos. Luego estuvo la conflictiva con Corozo. Se fueron traspasados tanto Saunier como Carcela y Krhin, fichados estos por los equipos en los que estaban cedidos (Standard Lieja y Nantes). Se desvinculó Rubén Pérez para seguir en Leganés. El pase de Sergio Peña se prestó al Tondela.