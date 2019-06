El partido de oro: febrero El equipo pierde su estatus de líder, al que ya no regresaría Rodri Ríos abraza a Fede Vico después de que el cordobés enchufara el 1-2 ante el Córdoba. / F. R. Febrero fue el único mes en el que el Granada encadenó dos derrotas consecutivas, ambas ante rivales directos por el ascenso. El equipo reaccionó en la visita a Córdoba RAFAEL LAMELAS GRANADA Miércoles, 19 junio 2019, 01:08

El mes más corto del año arrancó de la peor manera para el Granada, con las únicas dos derrotas consecutivas del campeonato. Los rojiblancos venían de un enero duro, con sólo una victoria, pero sin probar los tragos amargos del siguiente.

La sucesión delicada empezó en Pamplona, a donde el equipo llegó en circunstancias complicadas, con bajas importantes en su centro del campo. La expulsión de Fede San Emeterio con el Extremadura y los problemas físicos de Ángel Montoro ocasionaron que Diego Martínez apostara por una pareja inédita en su medular, formada por Alberto Martín y José Antonio González, el canterano que debutó en Liga.

Osasuna tuvo mejor presencia en el encuentro, aunque parecía que el 0-0 no se rompería al final. Sin embargo, un error en el despeje del joven pivote cordobés, en un gesto con el que encima se lesionó, inició el desastre. Rubén García interceptó el esférico y se sacó un disparo parabólico ante el que Rui Silva no pudo reaccionar. El 0-1 dejó frío a los nazaríes y les hizo perder el liderato en la clasificación de Segunda. Lo que no sabían aún es que ya no volverían a ese privilegiado puesto en lo que quedó de Liga.

El Granada recuperó a sus mejores efectivos para el fin de semana siguiente, en el que el Deportivo de la Coruña visitaba Los Cármenes. Sin embargo, de nuevo probó el sabor de la derrota. Como en El Sadar, por un fallo al intentar alejar un balón. José Antonio Martínez, un central prácticamente infalible durante el curso, golpeó a un rival en su desplazamiento, dejando a Quique González el camino libre para fusilar a Rui Silva. El mazazo dejó grogui al equipo, que se vio incapaz de reaccionar.

La escuadra cayó a la quinta plaza y tenía un derbi en el horizonte ante un contrincante debilitado, pero que veía este lance como una oportunidad de salir del pozo. El Córdoba aguardaba en El Arcángel, que presentó una magnífica entrada, con un nutrido grupo de hinchas nazaríes a pesar de que LaLiga programó el encuentro en viernes.

El sistema nervioso del conjunto de Diego Martínez se puso a prueba a los pocos minutos, cuando Andrés Martín se benefició de un rebote sobre Martínez para anotar el 0-1. Álvaro Vadillo decidió asumir la responsabilidad de cambiar el signo del partido. Lo consiguió en apenas un tiempo.

Primero, enganchó un balón colgado escorado a la izquierda, golpeando con vehemencia hacia el área. Loureiro desvió su envío hacia la red de manera involuntaria. En el segundo, el gaditano se exhibió tras un robo de la pelota. Hizo un magnífico eslalon para plantarse en el área contraria y habilitar a Fede Vico, que mitigó su celebración al estar en su tierra.

La segunda parte dejó pasajes de sufrimiento, pero el 1-2 quedó en la mochila. El fin de semana siguiente el Granada descansó porque el calendario le colocaba al Reus, ya desahuciado. Otros tres puntos más que instalaron al cuadro en la tercera plaza, igualado con el Albacete.