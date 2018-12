Granada CF El equipo que menos jugadores utiliza El Granada se abraza formando una piña en el césped del Nou Estadi. / LOF El Granada, líder de LaLiga 1|2|3, ha empleado sólo a 18 futbolistas, uno del filial, en lo que se lleva de curso | Los rojiblancos explotan la calidad de sus actores principales dada la polivalencia de estos, cruzando los dedos para que el motor aguante FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 11 diciembre 2018, 01:44

El dicho de que todo lo bueno lo es doblemente si es breve no tiene por qué cumplirse siempre. Sobre todo si estrapolamos la manida frase al mundo del deporte, específicamente el fútbol y, por afinar el disparo, se pone el ojo en una categoría como la Segunda española. El calendario de la división de plata hispánica, exigente hasta la extenuación, desaconseja las plantillas cortas, en las que el once titular explota todos sus recursos sin importar lo que indique el cuentakilómetros. Sin embargo, hay un equipo rojiblanco que está desacreditando el dato hasta el momento, pues lidera la tabla con la menor utilización de jugadores de todo el campeonato.

Diego Martínez está trabajando con minuciosidad cada encuentro, recordando lo importante que es pensar sólo en el siguiente partido y en no mirar más allá. El Granada es el equipo que menos jugadores ha utilizado en lo que se lleva de temporada, en las 17 jornadas disputadas. Contando a Juancho, delantero del filial, el conjunto nazarí sólo ha puesto en liza a 18 jugadores, un número que queda muy lejos de aquellos equipos que lideran las estadísticas de futbolistas utilizados.

En la portería ha jugado todos los minutos el portugués Rui Silva, una situación normal cada temporada en los arcos de los equipos de Segunda, menos este. Casi todos los equipos han alternado, bien por lesiones o por internacionalidades. Aarón Escandell espera turno y sólo gozó de confianza en la Copa. Germán Sánchez es otro de los ejemplos de la poca utilización de jugadores en el equipo, disputando todos los minutos desde que iniciara la Liga (1.440, al igual que Rui).

En el otro lado de la cuerda, un Pablo Vázquez que no ha sufrido lesiones pero sigue sin haber debutado en Liga, aunque sí lo hiciera en Copa. Adri Castellano tampoco ha jugado minuto alguno en la competición de la regularidad y no podrá hacerlo hasta que se recupere de su lesión de rodilla. Una baja que se ha tornado aún más sensible al caer lesionado el que lo exiliaba al ostracismo, Álex Martínez. En el centro del campo también está asentada la pareja formada por Fede San Emeterio y Montoro, a los que rara vez se ve en el banquillo si no es por lesión o sanción. Nico Aguirre ha sido uno de los más utilizados de entre aquellos que no juegan de inicio con asiduidad. Jose Antonio González, aún adquiriendo experiencia en el fútbol profesional, y Alberto Martín, por lesiones, tampoco han sumado muchos minutos (155 el promocionado del Recreativo Granada y 315 el capitán del buque rojiblanco).

La línea de ataque cuenta con dos de las cartas más utilizadas por Diego Martínez: el gaditano Vadillo y Antonio Puertas. Con algunos minutos menos han contado Fede Vico, Adrián Ramos y Alejandro Pozo, que han alternado el banquillo con la titularidad. Rodri es quien suele completar el reparto de minutos. Diego sólo deja la incógnita últimamente de poner a Puertas o a Vico.

Gran diferencia

El dato resulta abrumador al comparar los jugadores que ha utilizado el técnico vigués y los alineados de inicio o desde el banquillo por sus colegas de profesión. Los rojiblancos que han jugado en Liga son sólo 18, mientras que la media de Segunda está en torno a los 23 jugadores utilizados. Son los números en los que se mueven conjuntos como Las Palmas, Elche, Extremadura, Almería, Alcorcón, Albacete y Numancia. Algunos han usado sólo una ficha menos, haciendo jugar en estas 17 jornadas a 22 futbolistas. Son los casos de Deportivo de La Coruña, Tenerife, Lugo, Rayo Majadahonda o el próximo rival de los de Diego Martínez, el Real Oviedo.

Los andaluces se convierten en los equipos que más jugadores utilizan, exceptuando al Granada. El Cádiz ha empleado a 25, tirando en algún encuentro de algún canterano. Lo mismo ocurre con el Córdoba, que ha alineado al mismo número. El Málaga los supera con 26, el segundo equipo que más jugadores ha utilizado en sus partidos.

Lejos de los 18 rojiblancos que han contado con minutos en lo que va de Liga está su último rival, opuesto en la tabla y en este dato. Y es que el Nástic podría hacer casi un equipo con los futbolistas de diferencia que ha requerido con respecto al Granada. 27 han sido los deportistas que han sudado la camiseta tarraconense en lo que va de curso, nueve más que los utilizados por Diego Martínez. El líder sigue explotando sus virtudes, su polivalencia y la calidad de su plantilla, cruzando los dedos para que el motor no se resienta.