Diego Martínez «Cuando el equipo gana luchando y sufriendo, también sabe muy bien» P. V. / GCF El entrenador gallego prefiere «dar explicación al sufrimiento y ganar, que irse con buenas sensaciones y empatar como ante el Albacete» FRAN RODRÍGUEZ GRANADA Martes, 22 enero 2019, 00:49

El técnico del Granada habló tras el triunfo que su equipo consiguió, quizá sufriendo más de lo esperado al llegar al descanso, ante el Elche. Quiso dar las gracias a la afición por su aliento y a Bernardo por sumar ante la baja de Germán.

MONTORO Y FALTA DE CONTROL EN EL SEGUNDO TIEMPO: «En la primera parte Montoro tenía un problema en el hombro y otro en el cuádriceps, así que hizo dos goles y tuvo dos lesiones. Es una pena porque estábamos teniendo un gran control de juego, pero hablar de cómo hubiera sido la segunda parte con Montoro es hablar de algo que nunca sabremos. Lo que sí sabiamos es que el Elche está muy trabajado e iba a ser un partido muy complejo. Lo ha sido, pero con final feliz para nosotros».

SUFRIMIENTO: «La primera parte del equipo es muy buena, pese a que ellos te aprietan. Le buscamos bien las espaldas, también estuvimos bien en los balones parados. Recuerdo un centro de atrás que para el portero a Ramos, otra de Vico que pone mal el pie y remata hacia atrás, el posible penalti a Vadillo que Álvaro me dice que es,... El equipo mereció irse con más diferencia al descanso. Luego en la segunda el Elche empieza a dejar jugadores descolgados que tienen buen uno para uno. Nos faltó tranquilidad y serenidad con el balón. No concretábamos las transiciones y nos precipitamos buscando el tercero, eso supone que tengas dificulatades si encajas un gol. La entrada de Alberto Martín nos dio mucha serenidad y el partido no se rompió ya tanto. (El sufrimiento) Es más cosa de no tener el balón y precipitarnos al querer el tercero que de defender mal. Ese partido de Nino, Sory Kaba, no lo queríamos y me alegra que el equipo tuviera la fortaleza mental para quedarse los tres puntos y volver a ganar. Cuando el equipo sufre y lucha, también sabe muy bien»

FALTA DE EFICACIA:«No sólo hablo de eficacia en el gol. Pudimos elegir mejor al gestionar los contraatques y las superioridades numéricas. La eficacia también es tener una más clara de gol»

ANSIEDAD POR EL TERCERO: «Es muy llamativo el control de juego que tuvimos en la primera y lo que nos constó en la segunda. Pero ellos también dejaban jugadores descolgados y ves que puedes conseguir el tercero. Nosotros tuvimos errores no forzados y una secuencia de pérdidas muy clara. Sería injusto concretar un factor. Es falta de precisión, errores en toma de decisión, ganas de hacer el tercero,... El equipo y la afición gestionaron luego muy bien el final del partido. Fútbol, Segunda y 43 puntazos. Yo prefiero buscar explicaciones al sufrimiento y tener tres puntos a irme con muy buenas sensaciones y empatar como ante el Albacete».

AFICIÓN: «La necesitábamos. Somos un equipo con jugadores jóvenes que necesitan ese aliento. Muchos están encontrando su espacio y se están desarrollando.»

BERNARDO: «Primero darle las gracias a Bernardo, porque lo he puesto en un aprieto importante con pocos entrenamientos. Germán ha jugado todo y se lesiona esta semana... Me alegro mucho por Bernardo y por el eqiupo porque hemos superado una adversidad importante. Son tres puntos que saben muy bien. Bernardo nos ha ayudado y nos va a ayudar, igual que los que no han salido hoy. Todos apoyan muchísimo».